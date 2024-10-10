Легенда тенісу Рафаель Надаль оголосив про завершення кар'єри

У сезоні 2024 року Надаль провів 11 матчів на турнірах ATP

Надаль є олімпійським чемпіоном: вигравав «золото» Ігор в одиночній сітці у 2008 році

У четвер, 10 жовтня, іспанський тенісист Рафаель Надаль оголосив про завершення кар'єри. Про це Надаль повідомив у instagram.

«Велика подяка усім!», – написав іспанець під відео з кадрами своїх виступів різних років слова подяки багатьма мовами.

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Рафаель Надаль: що відомо

Рафаель Надаль виграв 22 титули серії Грендслем, це другий результат в історії чоловічого тенісу. Лідером за кількістю Великих шлемів є серб Новак Джокович (24).

Загалом Надаль виграв 92 титули ATP, з них 63 – на ґрунті, зокрема рекордні 14 трофеїв Ролан Гаррос.

Надаль є олімпійським чемпіоном: вигравав «золото» Ігор в одиночній сітці у 2008 році.

У сезоні 2024 року Надаль провів 11 матчів на турнірах ATP. Найбільшого успіху за цей період досягнув у Брисбені – дістався чвертьфіналу.

Нагадаємо, дворазовий переможець Вімблдонського турніру Рафаель Надаль цьогоріч відмовився від змагання у турнірі через травму. У фінал без боротьби вийшов австралієць Нік Кірйос.