Легенда тенісу Рафаель Надаль оголосив про завершення кар'єри
Надаль є олімпійським чемпіоном: вигравав «золото» Ігор в одиночній сітці у 2008 році
У четвер, 10 жовтня, іспанський тенісист Рафаель Надаль оголосив про завершення кар'єри. Про це Надаль повідомив у instagram.
«Велика подяка усім!», – написав іспанець під відео з кадрами своїх виступів різних років слова подяки багатьма мовами.
Рафаель Надаль: що відомо
Рафаель Надаль виграв 22 титули серії Грендслем, це другий результат в історії чоловічого тенісу. Лідером за кількістю Великих шлемів є серб Новак Джокович (24).
Загалом Надаль виграв 92 титули ATP, з них 63 – на ґрунті, зокрема рекордні 14 трофеїв Ролан Гаррос.
Надаль є олімпійським чемпіоном: вигравав «золото» Ігор в одиночній сітці у 2008 році.
У сезоні 2024 року Надаль провів 11 матчів на турнірах ATP. Найбільшого успіху за цей період досягнув у Брисбені – дістався чвертьфіналу.
Нагадаємо, дворазовий переможець Вімблдонського турніру Рафаель Надаль цьогоріч відмовився від змагання у турнірі через травму. У фінал без боротьби вийшов австралієць Нік Кірйос.
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