Світоліна повернулася в Україну на милицях

Спортсменка звернула увагу на проблему інклюзивності в Україні

Тенісистка Еліна Світоліна повернулась до України після операції на нозі, через яку пропустить залишок сезону-2024. Спортсменка зробила фото на милицях у центрі Києва і звернула увагу на проблему інклюзивності в Україні.

«Отже, я на милицях і післяопераційну реабілітацію проходжу в Україні. І скажу, що нелегка це справа – пересуватися містом на милицях і жити повноцінним життям.

Нещодавно я відвідувала наших військових, які проходять реабілітацію після важких поранень та ампутації кінцівок й готуються повертатися додому. І серед нас багато цивільних, які також потребують інклюзивних умов.

Ці думки та власний досвід змусили мене написати про безбарʼєрність. Щоб кожен власник аптеки, магазину, ресторану, спортзалу тощо перевірив, чи зможе людина із інвалідністю скористатися їх послугами чи принаймні зайти у приміщення. Щоб водії своїми машинами не блокували пандуси біля будівель і не паркували свої автівки на місцях для інвалідів», – написала Світоліна в Instagram.

Нагадаємо, українська тенісистка Еліна Світоліна перенесла операцію на правій нозі.

Раніше повідомлялося, що 26 серпня стартував останній в цьому році турнір серії Grand Slam – Us Open. Відразу шість українських тенісисток вийшли на корти в перший день змагань. Серед них була й Еліна Світоліна, однак вона не змогла вийти до 1/8 фіналу.