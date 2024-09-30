Світоліна розповіла про своє ставлення до квадроберів

Еліна не хоче, щоб її донька стала квадробером

Українська тенісистка Еліна Світоліна розповіла, що думає про квадроберів – субкультуру наслідування поведінки тварин, поширену серед дітей та молоді.

– З огляду на останні події у світі та Україні, Еліно, ким ти була на новорічних ранках?

– Я була сніжинкою.

– Ти неправильний квадробер. У вас не викликає стурбованості цей тренд? Чи може просто діти репетирують мініатюри?

– Я спочатку теж так подумала, але потім мені сказали, що типу ні. Це реально тема така, яка вже в Штатах дуже давно розганяється.

– Як ти ставишся до цього?

– Погано. Не хотіла б, щоб моя донька там типу...

Нагадаємо, у сучасному світі, найчастіше, квадробери – це частіше всього діти та підлітки, які стали учасниками нестандартної субкультури, що не має нічого спільного зі спортом. Нині діти, які беруть участь у тренді, пересуваються навкарачки, використовуючи тематичний реквізит – маски та накладні хвости. Для них квадробіка – це не фізична активність, а скоріше спільність, приналежність до певних трендів.Квадробери – це лише одна гілка популярної нині субкультури, окрім них існують ще теріантропи та фуррі.

Чим відрізняються різні течії сучасного молодіжного тренду:

квадробери – ті, хто імітує повадки тварин фізично і зовні, надягаючи маски і хвости;

фуррі наслідують мультяшних героїв – людиноподібних звірят;

теріантропи переконані, що мають душу тварини.

Кожен дорослий, який бачить, що його дитина почала захоплюватися новомодною субкультурою, має розуміти, чим відрізняються теріантропи від квадроберів і фуррі, а потім точно визначити, до якої течії насправді «лежить душа» дитини.

Психолог Віталій Сторчеусов вважає, що теоретично таке захоплення може призвести до психічних розладів, але для цього потрібен фундамент:

високий рівень тривоги;

схильність до депресії;

потужний стрес у житті.

Якщо в дитини щасливе життя, а квадробіка – одне із захоплень – з нею абсолютно нічого не буде. Зараз вона просто грає з друзями, бо їй весело, цікаво, це спосіб самовираження, і є такий тренд, але з часом вона зрозуміє, що їй це не потрібно. Такий сценарій реальний, якщо в дитини здоровий психологічний імунітет, здорова психіка.