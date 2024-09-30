Світоліна розповіла про своє ставлення до квадроберів
Еліна не хоче, щоб її донька стала квадробером
Українська тенісистка Еліна Світоліна розповіла, що думає про квадроберів – субкультуру наслідування поведінки тварин, поширену серед дітей та молоді.
– З огляду на останні події у світі та Україні, Еліно, ким ти була на новорічних ранках?
– Я була сніжинкою.
– Ти неправильний квадробер. У вас не викликає стурбованості цей тренд? Чи може просто діти репетирують мініатюри?
– Я спочатку теж так подумала, але потім мені сказали, що типу ні. Це реально тема така, яка вже в Штатах дуже давно розганяється.
– Як ти ставишся до цього?
– Погано. Не хотіла б, щоб моя донька там типу...
Нагадаємо, у сучасному світі, найчастіше, квадробери – це частіше всього діти та підлітки, які стали учасниками нестандартної субкультури, що не має нічого спільного зі спортом. Нині діти, які беруть участь у тренді, пересуваються навкарачки, використовуючи тематичний реквізит – маски та накладні хвости. Для них квадробіка – це не фізична активність, а скоріше спільність, приналежність до певних трендів.Квадробери – це лише одна гілка популярної нині субкультури, окрім них існують ще теріантропи та фуррі.
Чим відрізняються різні течії сучасного молодіжного тренду:
- квадробери – ті, хто імітує повадки тварин фізично і зовні, надягаючи маски і хвости;
- фуррі наслідують мультяшних героїв – людиноподібних звірят;
- теріантропи переконані, що мають душу тварини.
Кожен дорослий, який бачить, що його дитина почала захоплюватися новомодною субкультурою, має розуміти, чим відрізняються теріантропи від квадроберів і фуррі, а потім точно визначити, до якої течії насправді «лежить душа» дитини.
Психолог Віталій Сторчеусов вважає, що теоретично таке захоплення може призвести до психічних розладів, але для цього потрібен фундамент:
- високий рівень тривоги;
- схильність до депресії;
- потужний стрес у житті.
Якщо в дитини щасливе життя, а квадробіка – одне із захоплень – з нею абсолютно нічого не буде. Зараз вона просто грає з друзями, бо їй весело, цікаво, це спосіб самовираження, і є такий тренд, але з часом вона зрозуміє, що їй це не потрібно. Такий сценарій реальний, якщо в дитини здоровий психологічний імунітет, здорова психіка.
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