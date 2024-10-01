Гнідець вважає, що «спорт поза політикою»?

15-річна львівська тенісистка Анастасія Гнідець цього тижня зіграє на турнірі ITF у Трнаві у парі разом з росіянкою Валерією Артем'євою. Про це інформує btu.org.ua.

Зазначається, що юна українка і на минулому тижні також грала пару з цією ж росіянкою.

Можливо, Анастасія вважає, що «спорт поза політикою»?

Також на турнірі у Трнаві 25-річний киянин Ігор Дудун гратиме пару разом з представником країни-агресора Борисом Покотиловим.

Як повідомлялося, глава Федерації лижних перегонів Росії (ФЛГР) Олена Вяльбе вважає, що для повернення російських спортсменів на міжнародну арену потрібно скинути бомбу на центр Лондона.

«Я скажу речі, які взагалі не можна говорити. Якби ми кинули серйозну бомбу на центр Лондона, все вже закінчилося б і нас би скрізь пустили. Боротьба Росії з усім зовнішнім світом продовжується століттями. Нас ніколи не любили, навіть коли вдавали, що люблять. Вони завжди стоять із заточкою за спиною. Я люблю, коли наша країна сильна, наша сила дратує весь світ», – заявила Вяльбе.

Разом з тим вона вважає, що рано чи пізно росіян все одно допустять до міжнародних змагань.

«Їм теж нема куди подітися, тому що це не може тривати вічно. Якщо ще рік тому я говорила, що нас повернуть після закінчення СВО, то тепер я розумію, що навіть після спецоперації швидко нічого не станеться. На повернення на міжнародну арену піде ще не один рік» , – наголосила скандальна російська спортивна чиновниця.

Варто зазначити, що Вяльбе двічі була довіреною особою диктатора Володимира Путіна на виборах президента РФ і неодноразово висловлювалася на його підтримку.

Нагадаємо, шо російська тенісистка Анастасія Пивоварова потрапила до бази сайту «Миротворець».

Зокрема, 24 лютого цього року Пивоварова брала участь у фестивалі «Чемпіонат Переможців» у Тамбові. Захід був організований так званим «благодійним фондом «Вітер добрих змін». Учасником фестивалю була збірна дітей російських окупантів.

Крім Пивоварової, у заході брали участь колишній футболісти збірної Росії Дмитро Сичов Дмитро, Олександр Мостовий, колишній тренер Олег Романцев, губернатор Тамбовської області Максим Єгоров.

Варто зазначити, що Пивоварова є переможницею 17 турнірів ITF (десять – в одиночному розряді) та колишньою друга ракетка світу у юніорському рейтингу до 18 років.

У 2010 році вона доходила до третього кола Ролан Гаррос. У 2011 році їй вдалося увійти в топ-100 найсильніших тенісисток світу.

Після завершення професійної кар'єри Пивоварова почала працювати спортивним агентом.