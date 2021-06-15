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    Українські тренери дізналися суперників по першому відбірному раунду Ліги чемпіонів

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    Українські тренери дізналися суперників по першому відбірному раунду Ліги чемпіонів
    Фото з відкритих джерел

    Роман Григорчук з «Шахтарем» з Солігорська розпочне кваліфікацію в Болгарії, Юрій Вернидуб з «Шерифом» з Тирасполя – в Албанії

    У швейцарському Ньоні пройшло жеребкування першого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2 021/2022. З цієї стадії візьмуть старт деякі українці. Роман Григорчук, який очолює білоруський «Шахтар», першу гру проведе в Болгарії. Юрій Вернидуб, який тренує молдовський «Шериф» розпочне кваліфікацію в Албанії.

    Переможці цієї стадії турніру пройдуть до другого відбірного раунду Ліги чемпіонів, а переможені команди зіграють у другому раунді Ліги конференцій УЄФА.

    Група 1

    «Тола» (Люксембург) – «Лінкольн Ред Імпс» (Гібралтар)

    «Слован» Братислава (Словаччина) – «Шемрок Роверс» (Ірландія)

    «Мальме» (Швеція) – «Рига» (Латвія)

    «Буде-Глімт» (Норвегія) – «Легія» (Польща)

    Група 2

    «Коннас-Кі» (Вельс) – «Алашкерт» (Вірменія)

    ХІК (Фінляндія) – «Будучность» Подгоріца (Чорногорія)

    ЧФР (Румунія) – «Борац» Баня-Лука (Боснія і Герцеговина)

    «Шкендія» (Північна Македонія) – «Мура» (Словенія)

    Група 3

    «Теута» (Албанія) – «Шериф» (Молдова)

    «Динамо» Тбілісі (Грузія) – «Нефтчі» (Азербайджан)

    «Маккабі» Хайфа (Ізраїль) – «Кайрат» (Казахстан)

    «Лудогорец» (Болгарія) – «Шахтар» Солігорськ (Білорусь)

    Група 4

    «Ференцварош» (Угорщина) – переможець попереднього раунду («Фольгоре» (Сан-Марино)/«Приштина» (Косово)/«Торсхавн» (Фарерські острови)/«Інтер Ескальдес» (Андорра))

    «Жальгіріс» (Литва) – «Лінфілд» (Північна Ірландія)

    «Флора» (Естонія) – «Хіберніанс» (Мальта)

    «Динамо» Загреб (Хорватія) – «Валюр» (Ісландія)

    Матчі пройдуть 6/7 та 13/14 липня.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів
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    Українські тренери дізналися суперників по першому відбірному раунду Ліги чемпіонів