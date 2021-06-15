Українські тренери дізналися суперників по першому відбірному раунду Ліги чемпіонів

Роман Григорчук з «Шахтарем» з Солігорська розпочне кваліфікацію в Болгарії, Юрій Вернидуб з «Шерифом» з Тирасполя – в Албанії

У швейцарському Ньоні пройшло жеребкування першого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2 021/2022. З цієї стадії візьмуть старт деякі українці. Роман Григорчук, який очолює білоруський «Шахтар», першу гру проведе в Болгарії. Юрій Вернидуб, який тренує молдовський «Шериф» розпочне кваліфікацію в Албанії.

Переможці цієї стадії турніру пройдуть до другого відбірного раунду Ліги чемпіонів, а переможені команди зіграють у другому раунді Ліги конференцій УЄФА.

Група 1

«Тола» (Люксембург) – «Лінкольн Ред Імпс» (Гібралтар)

«Слован» Братислава (Словаччина) – «Шемрок Роверс» (Ірландія)

«Мальме» (Швеція) – «Рига» (Латвія)

«Буде-Глімт» (Норвегія) – «Легія» (Польща)

Група 2

«Коннас-Кі» (Вельс) – «Алашкерт» (Вірменія)

ХІК (Фінляндія) – «Будучность» Подгоріца (Чорногорія)

ЧФР (Румунія) – «Борац» Баня-Лука (Боснія і Герцеговина)

«Шкендія» (Північна Македонія) – «Мура» (Словенія)

Група 3

«Теута» (Албанія) – «Шериф» (Молдова)

«Динамо» Тбілісі (Грузія) – «Нефтчі» (Азербайджан)

«Маккабі» Хайфа (Ізраїль) – «Кайрат» (Казахстан)

«Лудогорец» (Болгарія) – «Шахтар» Солігорськ (Білорусь)

Група 4

«Ференцварош» (Угорщина) – переможець попереднього раунду («Фольгоре» (Сан-Марино)/«Приштина» (Косово)/«Торсхавн» (Фарерські острови)/«Інтер Ескальдес» (Андорра))

«Жальгіріс» (Литва) – «Лінфілд» (Північна Ірландія)

«Флора» (Естонія) – «Хіберніанс» (Мальта)

«Динамо» Загреб (Хорватія) – «Валюр» (Ісландія)

Матчі пройдуть 6/7 та 13/14 липня.