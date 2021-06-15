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    Гравець «Шахтаря» ризикує завершити кар’єру в 28 років

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    Гравець «Шахтаря» ризикує завершити кар’єру в 28 років
    Фото з відкритих джерел

    Малишеву, якщо він не знайде нову команду, запропонують працювати дитячим тренером

    Півзахисник донецького «Шахтаря» Максим Малишев ризикує завершити кар'єру в 28 років. Останній раз колишній гравець національної збірної з'являвся на полі більше двох років тому – в квітні 2019-го він вийшов на заміну в матчі з «Олександрією». Наразі він так і не відновився після травми коліна і тренувався за індивідуальним графіком.

    Контракт гравця з «Шахтарем» завершується в кінці червня. В клубі розраховують на допомогу Малишева в футбольній академії, де він може взяти групу дітлахів. Якщо, звичайно, Максим не вирішить продовжити кар'єру в іншому клубі.

    Сам футболіст, як повідомляє Meta-ratings, поки що не вирішив, чи буде намагатися повернутися на поле в складі іншої команди.

    Малишев є вихованцем донецького клубу, в головній команді виступає з літа 2015 року. Грав на правах оренди в луганській «Зорі» (4 голи в 32 матчах), провів три матчі за національну збірну України.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар» Максим Малишев
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    Гравець «Шахтаря» ризикує завершити кар’єру в 28 років