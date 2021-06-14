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    Костюк встановлює рекорд, Світоліна повертається до ТОП-5

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    Марта Костюк піднялася на 65 місце в рейтингу - Костюк встановлює рекорд, Світоліна повертається до ТОП-5
    Марта Костюк піднялася на 65 місце в рейтингу
    Фото з відкритих джерел

    У новому рейтингу тенісисток українки займають комфортні місця

    18-річна Марта Костюк встановила особисте досягнення у рейтингу WTA. За підсумками Відкритого чемпіонату Франції, де вона дійшла до 1/8 фіналу і поступилася минулорічній переможниці польській тенісистці Ізі Швентек, киянка піднялася одразу на 16 позицій і зупинилася на 65 місці. Покращити результат Марта може вже цього тижня у Бірмінгемі. Там в 1/16 фіналу вона зустрінеться з 80-ю у світі Медісон Бренгл.

    Еліна Світоліна залишилася на шостій сходинці і вже наступного тижня повернеться у ТОП-5. Одеситка гратиме на турнірі в Берліні у той час як її конкурентка, Софія Кенін, змагання пропускає і втратить більше двохсот очок. Світоліній цього вистачить, щоб обійти американку.

    На 37 сходинку опустилася Даяна Ястремська, яка не грає через звинувачення у використанні заборонених медичних препаратів.

    На 19 рядків піднялася Ангеліна Калініна (120), на 3 – Катаріна Завацька (126).

    Катерина Козлова втратила 2 позиції (161 місце), а Леся Цуренко опустилася на 23 рядки (163 місце).

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    Теги: теніс Еліна Світоліна Марта Костюк
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    Костюк встановлює рекорд, Світоліна повертається до ТОП-5