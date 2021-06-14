Костюк встановлює рекорд, Світоліна повертається до ТОП-5

У новому рейтингу тенісисток українки займають комфортні місця

18-річна Марта Костюк встановила особисте досягнення у рейтингу WTA. За підсумками Відкритого чемпіонату Франції, де вона дійшла до 1/8 фіналу і поступилася минулорічній переможниці польській тенісистці Ізі Швентек, киянка піднялася одразу на 16 позицій і зупинилася на 65 місці. Покращити результат Марта може вже цього тижня у Бірмінгемі. Там в 1/16 фіналу вона зустрінеться з 80-ю у світі Медісон Бренгл.

Еліна Світоліна залишилася на шостій сходинці і вже наступного тижня повернеться у ТОП-5. Одеситка гратиме на турнірі в Берліні у той час як її конкурентка, Софія Кенін, змагання пропускає і втратить більше двохсот очок. Світоліній цього вистачить, щоб обійти американку.

На 37 сходинку опустилася Даяна Ястремська, яка не грає через звинувачення у використанні заборонених медичних препаратів.

На 19 рядків піднялася Ангеліна Калініна (120), на 3 – Катаріна Завацька (126).

Катерина Козлова втратила 2 позиції (161 місце), а Леся Цуренко опустилася на 23 рядки (163 місце).