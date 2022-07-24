Тенісні зірки у Кракові зібрали більше 400 тис. євро для України

Українські й польські тенісисти у Кракові на благодійному матчі зібрали 400 тис. євро для допомоги українським дітям

У благодійному тенісному матчі взяли участь українець Сергій Стаховський та перша ракетка світу Іга Свьонтек

Українські та польські тенісисти відіграли у Кракові благодійний матч, метою якого була допомога українцям, постраждалим від війни, розпочатої Росією. Про це повідомляє сайт «Великий теніс України».

Від України у матчі взяли участь Сергій Стаховський та Еліна Світоліна (Еліна через вагітність не грала, а виконувала роль судді).

Польську сторону представляла, зокрема, перша ракетка світу Іга Свьонтек.

Благодійний захід зібрав 2 млн злотих (422 тис. євро). Ці гроші будуть передані українській національній платформі UNITED 24, фонду Еліни Світоліної та UNICEF Polska. Зазначається, що кошти підуть на допомогу дітям та підліткам з України, які постраждали внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.

Нагадаємо, що кікбоксер з Білорусі Іван Ганін виставив свою медаль, завойовану на чемпіонаті світу, на аукціон.

Гроші Ганін планує передати на потреби Збройних сил України.