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    Новини

    Тенісні зірки у Кракові зібрали більше 400 тис. євро для України

    Українські й польські тенісисти у Кракові на благодійному матчі зібрали 400 тис. євро для допомоги українським дітям - Тенісні зірки у Кракові зібрали більше 400 тис. євро для України
    Українські й польські тенісисти у Кракові на благодійному матчі зібрали 400 тис. євро для допомоги українським дітям
    фото: Twitter Ukrainian Tennis

    У благодійному тенісному матчі взяли участь українець Сергій Стаховський та перша ракетка світу Іга Свьонтек

    Українські та польські тенісисти відіграли у Кракові благодійний матч, метою якого була допомога українцям, постраждалим від війни, розпочатої Росією. Про це повідомляє сайт «Великий теніс України».

    Від України у матчі взяли участь Сергій Стаховський та Еліна Світоліна (Еліна через вагітність не грала, а виконувала роль судді).

    Польську сторону представляла, зокрема, перша ракетка світу Іга Свьонтек.

    Благодійний захід зібрав 2 млн злотих (422 тис. євро). Ці гроші будуть передані українській національній платформі UNITED 24, фонду Еліни Світоліної та UNICEF Polska. Зазначається, що кошти підуть на допомогу дітям та підліткам з України, які постраждали внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.

    Нагадаємо, що кікбоксер з Білорусі Іван Ганін виставив свою медаль, завойовану на чемпіонаті світу, на аукціон.

    Гроші Ганін планує передати на потреби Збройних сил України.

    Теги: росія Польща Сергій Стаховський теніс війна Еліна Світоліна Україна Іґа Свьонтек
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    Тенісні зірки у Кракові зібрали більше 400 тис. євро для України