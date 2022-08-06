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На Буковині школярка відрізала волосся, щоб допомогти ЗСУ

Альона Боженко
glavcom.ua
На Буковині школярка відрізала волосся, щоб допомогти ЗСУ
Школярка відрізала волосся, щоб відремонтувати машину наших бійців
фото: Катя Стражир

Дівчинка віддала виручені кошти на ремонт машина наших бійців

На Буковині учениця 3 класу відрізала своє довге волосся, щоб допомогти відремонтувати машину військових. Про це розповіла волонтерка Катерина Стражир.

«Олексюк Валерія, учениця 3 класу, донедавна мрія про волосся по кісточки і вперто йшла до мети. З кожним роком довжина волосся збільшувалась, а її гордість росла. Та 24 лютого змінили мрії цієї ще дуже юної дівчинки... Зараз вона мріє про перемогу, про мир, про школу офлайн, про життя без повітряних тривог. І мрію про волосся вона віддала на вівтар нашої спільної перемоги. Віддала на ремонт авто для наших захисників», – розповіла Катерина Стражир.

Волонтерка подякувала дівчинці за такий вчинок.

«Не кожен свідомий дорослий може спромогтись на таке!», – зазначила Катерина.

На Буковині школярка відрізала волосся, щоб допомогти ЗСУ фото 1

Нагадаємо, 28 липня повідомлялося, що маленька львів'янка Соломійка Галан організувала благодійну лотерею для збору коштів ЗСУ. Дівчинка малювала картини та виставляла їх на аукціон. Таким чином назбирала 6 000 грн. Збирала саме на бронежилети, бо хоче, щоб кожен воїн повернувся додому живий і здоровий.

Тим часом на Донеччині дівчина врятувала 10-річного брата під час обстрілу.

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