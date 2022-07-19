Порошенко виставить на аукціон подарунок від військових (фото, відео)

Подарований військовим тубус від ПТРК буде виставлений на аукціон, а всі зібрані кошти підуть на закупівлю обладнання для ЗСУ

Подарований військовим тубус від ПТРК буде виставлений на аукціон, а всі зібрані кошти підуть на закупівлю обладнання для ЗСУ

Бійці на Донеччині презентували Порошенку тубус від «Стугни»

Наша «Стугна» зносить башти ворогам, і навіть її тубус після пострілу може стати в нагоді – про це сказав Петро Порошенко, який разом із депутатом польського Сейму Павлом Ковалем побував на Донеччині. Там він зустрівся із українськими захисниками, які подарували п’ятому президенту та польському депутату сувеніри – тубуси від «Стугни», які підбили російські танки.

«Мав честь на Донеччині зустрітися з воїнами, які роблять дуже боляче рускім танкам», – повідомив він. Військові зведеної розвідувально-вогневої групи 126 і 206 БТрО знищили вже півсотні одиниць ворожої техніки: КШМ, два «Сонцепьоки», РЕБ, понад 30 танків, БМП і БТР. Командир цієї зведеної групи з позивним «Дайвер» у 2018-му керував операцією із захоплення військового злочинця Цемаха, а сьогодні – боронить українські міста на сході, розповідає Порошенко.

«Дайвер» розповідає: серед трофеїв підрозділу – танки Т-80, Т-90, Т-72, БТР з командирами. «Станція РЕБ була знищена «Стугною». І найбільш цінне влучання, яке врятувало багато життів – це камера оптико-електронного спостереження. Скільки шкоди ця камера зробила. Лише за одну ніч 37 «300-х» і 22 «200-х». Загинув командир батальйону «Хамер». Вічна йому пам`ять. І цю камеру ми виявили і знищили», – говорить військовий.

Він розповів, що за три хвилини операторам «Стугни» вдалося знищити чотири цілі, в тому числі командно-штабну машину з командиром батальйону і начальником штабу, які вийшли для того, щоб зробити орієнтири і вночі наносити враження по українським позиціям. «Але наші хлопці швиденько це виявили, було поставлене завдання, спланували і знищили за три хвилини чотири одиниці техніки. Чотири танки і один БТР», – сказав «Дайвер».

Подарований військовим тубус від ПТРК буде виставлений на аукціон, а всі зібрані кошти підуть на закупівлю обладнання для ЗСУ, каже Порошенко.

«Ви будете мати можливість допомагати крутому підрозділу. Насправді крутому, який ще з 2014 року, коли витягали Цемаха, коли робили найскладніші завдання розвідки. І круті зараз, коли українською розробкою «Стугна», і хотів би подякувати всім, хто долучився до цієї розробки. І Олександр Турчинов, і Сергій Пашинський, і виробниче об’єднання «Луч», і завод, де вони вироблялися. Так приємно чути, що у нас у військах «Стугни» у 2014-му не було, а на сьогоднішній день, коли ми питаємо, який найкращий протитанковий засіб, професіонали, які мають військовий досвід, кажуть: нас повністю влаштовує «Стугна» і по відстані, і по точності, і по ефективності взаємодії з оператором», – сказав Порошенко.

«Сьогодні я дуже дякую нашим друзям, що подарували цю «Стугну». І ми спільно виставимо її на аукціон для того, щоб допомогти спецпідрозділу», – додав він.

«Кожен з вас має робити те, що може, для того, щоб допомогти Збройним Силам України перейти в контрнаступ. І це треба зробити вже і зараз. Кінець липня – серпень – це час для того, щоб ми перейшли в контрнаступ. Щоб ми показали, що їх чекає на українській землі і яка висока у нас мотивація. Коли ми маємо таких воїнів – я впевнений перемога за нами», – наголосив Порошенко.

Нагадаємо, у співпраці з волонтерами ГО «Справа Громад» та ГО «Res_Publika. Брати По Зброї» Фонд Порошенка купує техніку для ЗСУ, яка вкрай потрібна на передовій – це зокрема пікапи, вантажівки та військові бронемашини, а також БПЛА.

Нещодавно з Естонії до України відправили також 350 безпілотників Autel, куплених спільно волонтерами та Фондом Порошенка для української армії.

Як відомо, Фонд Порошенка традиційно подвоює зібрану волонтерами суму. «Для того, щоб допомогти українським Збройним силам спільно – ми і ви – робимо цей важливий крок», – говорить Петро Порошенко.

ГО «Справа Громад» оголосила збір коштів на бронемашини, який триває на платформі організації.