Український футболіст організував збір на 47 автомобілів швидкої допомоги (відео)

Роман Зозуля спільно з українською громадою в Іспанії розпочинаємо збір на 47 автомобілів швидкої, які поїдуть на фронт

Український форвард Роман Зозуля спільно з українською громадою в Іспанії розпочав збір на 47 автомобілів швидкої допомоги для порятунку українських захисників на Сході України. Відповідний пост з'явився на сторінці в Instagram Романа Зозулі.

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«Вчора прочитав стільки красивих і щирих привітань на адресу ЗСУ, що сьогодні прошу вас вкотре продемонструвати, як сильно ми їх цінуємо і підтримуємо не лише словами, але й діями.

Ми бачимо, яка надскладна ситуація на Сході України, але віримо в наших захисників та понад усе хочемо, щоб кожен з них повернувся додому живим. Тому спільно з українською громадою в Іспанії розпочинаємо збір на 47 автомобілів швидкої, які поїдуть у найгарячіші точки фронту рятувати наших героїв.

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Вартість проєкту – €300 тис. Сума велика, але життя і здоров’я наших воїнів – безцінні. Тому вірю, що нам під силу зібрати її якнайшвидше», – написав Зозуля в соцмережі та додав посилання, де можна задонатити.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Роман Зозуля (@zozulyaroman)

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