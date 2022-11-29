Усик, Шевченко та астронавт Келлі провели зустріч у Києві (фото)

Зірки зустрілися на зйомках відео в рамках благодійної програми UNITED24

Чемпіон за трьома престижнми боксерськими версіями у надважкій вазі Олександр Усик провів зустріч з колишнім тренером збірної України Андрієм Шевченком та астронавтом Скоттом Келлі.

Усик, Шевченко та Келлі зустрілися в Києві на зйомках відео в рамках благодійної програми UNITED24.

«Вперше три амбасадори UNITED24 разом», – повідомила організація.

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Нагадаємо, Андрій Шевченко відмовився від посади віцепрезидента Національного олімпійського комітету.

Також Шевченко розповів про війну у своїй рідній країні під час церемонії вручення «Золотого м'яча».