Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Усик, Шевченко та астронавт Келлі провели зустріч у Києві (фото)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Усик, Шевченко та астронавт Келлі провели зустріч у Києві (фото)
Три амбасадори UNITED24 зустрілися разом
фото із соцмереж

Зірки зустрілися на зйомках відео в рамках благодійної програми UNITED24

Чемпіон за трьома престижнми боксерськими версіями у надважкій вазі Олександр Усик провів зустріч з колишнім тренером збірної України Андрієм Шевченком та астронавтом Скоттом Келлі.

Усик, Шевченко та Келлі зустрілися в Києві на зйомках відео в рамках благодійної програми UNITED24.

«Вперше три амбасадори UNITED24 разом», – повідомила організація.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений UNITED24 (@u24.gov.ua)

Нагадаємо, Андрій Шевченко відмовився від посади віцепрезидента Національного олімпійського комітету.

Також Шевченко розповів про війну у своїй рідній країні під час церемонії вручення «Золотого м'яча».

Читайте також: «Добре, що у нас тільки два братні народи»: Шовковський відреагував на агресію Росії та Білорусі
Теги: бокс космонавти Олександр Усик Андрій Шевченко

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Усик проведе обов'язковий захист титулу IBF у поєдинку з Хрговичем
IBF зобов'язала Усика захистити титул: названо суперника
13 листопада, 15:30
Бій Усик – Ф'юрі буде за звання абсолютного чемпіона світу
Тайсон Ф'юрі погодився вийти в ринг з Усиком, але за однієї умови
15 листопада, 10:07
Шевченка не влаштовує склад комітету
Андрій Шевченко вийшов зі складу Національного олімпійського комітету
18 листопада, 17:06

Новини

«Врятуймо Україну»: на Чемпіонаті світу уболівальник влаштував політичну акцію (фото)
«Врятуймо Україну»: на Чемпіонаті світу уболівальник влаштував політичну акцію (фото)
Усик, Шевченко та астронавт Келлі провели зустріч у Києві (фото)
Усик, Шевченко та астронавт Келлі провели зустріч у Києві (фото)
На Чемпіонаті світу з футболу стався грандіозний скандал: деталі
На Чемпіонаті світу з футболу стався грандіозний скандал: деталі
Нардеп Беленюк виграв чемпіонат України з греко-римської боротьби (відео)
Нардеп Беленюк виграв чемпіонат України з греко-римської боротьби (відео)
Український тенісист Крутих сенсаційно виграв турнір в Іспанії
Український тенісист Крутих сенсаційно виграв турнір в Іспанії
ФІФА відмовилася карати гравця збірної Камеруну за бутси з прапором Росії
ФІФА відмовилася карати гравця збірної Камеруну за бутси з прапором Росії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
115K
Чи буде наступ із Білорусі? Розвідка назвала цілі окупантів
85K
Головне за ніч: окупанти готують нові атаки, коли починати переговори з РФ
20K
Банкова розповіла, чому окупанти полишать Запорізьку АЕС
12K
Американський дипломат пояснив, коли потрібно сідати за стіл переговорів з РФ
8997
Пристебніться, Китай готується до великого нападу
7945
Фото дня. Літак застряг у лініях електропередач

Новини

Українські воїни ударили по об’єкту окупантів в Енергодарі – Генштаб
Вчора, 07:09
Чому Росія стала частіше йти на обмін полоненими: відповідь аналітиків ISW
26 листопада, 07:03
Супутник ICEYE виявив 2600 одиниць військової техніки окупантів
26 листопада, 01:17
Погіршення погодних умов: рятувальники звернулися до українців
25 листопада, 20:30
Адвокат спростував наявність російського паспорта у Богуслаєва
23 листопада, 15:09
Чи загрожують Україні нові масштабні ракетні удари: прогноз ISW
23 листопада, 08:49

Прес-релізи

В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
26 листопада, 11:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту