Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Добре, що у нас тільки два братні народи»: Шовковський відреагував на агресію Росії та Білорусі

Юрій Лящук
glavcom.ua
«Добре, що у нас тільки два братні народи»: Шовковський відреагував на агресію Росії та Білорусі
Білорусь підтримує військову агресію Росії
фото із соцмереж

Олександр Шовковський переконаний, що кровна ворожнеча найбільш жорстока

Колишній голкіпер «Динамо» та збірної України, тренер збірної Олександр Шовковський висловився щодо відключення світла через російські обстріли. Про це ексголкіпер київського клубу написав на своїй сторінці в Instagram.

«Більше ніж 16 годин немає світла в самому центрі столиці. Ні, ви не подумайте, що я жаліюсь! Я пам’ятаю, як після тренувань ми милися в холодній воді. Я пам’ятаю, як грали при -17 по Цельсію (цікаво, що це було саме в Мінську, в столиці країни, яка всіляко підтримує, допомагає і надає свою територію для військової агресії з боку Росії).

Добре, що у нас тільки два братських народи… Правду кажуть, що кровна ворожнеча найбільш жорстока! Я відчуваю, що ми ще більше зжимаємося в кулак, щоб відчувати один одного…, щоб доповнювати один одного…, щоб об’єднавшись стати одним цілим Безстрашним… Незламним…Непереможним!» – написав Шовковський.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Oleksandr Shovkovskyi (@oleksandrshovkovskyi)

Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення легенда київського «Динамо» звернувся до росіян.

Читайте також: «Це його кишенькові маріонетки». Усик – про політиків, які підтримують Путіна
Теги: Білорусь росія війна обстріл ФК «Динамо» Олександр Шовковський Instagram

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Шовковський віршем відповів УЄФА на заборону гасла «Героям слава!»
Шовковський віршем відповів УЄФА на заборону гасла «Героям слава!»
14 червня, 2021, 19:24
Олександр Шовковський працює в збірній України і є депутатом Київради
Ломаченко, Винник і Шовковський потрапили до рейтингу осіб, які мають шанс стати президентом України
29 грудня, 2021, 18:04
Шовковський: «Якщо ви складете зброю, настане мир»
Олександр Шовковський: Росіянин, саме ти обрав свою злочинну владу!
9 березня, 21:02

Новини

«Добре, що у нас тільки два братні народи»: Шовковський відреагував на агресію Росії та Білорусі
«Добре, що у нас тільки два братні народи»: Шовковський відреагував на агресію Росії та Білорусі
Керівник «Феррарі» покидає команду «Формули-1»
Керівник «Феррарі» покидає команду «Формули-1»
Колишній чемпіон світу з боксу помер у віці 37 років
Колишній чемпіон світу з боксу помер у віці 37 років
Феєричний матч Португалії: ситуація в групах «G» і «H» після першого туру мундіалю
Феєричний матч Португалії: ситуація в групах «G» і «H» після першого туру мундіалю
Роналду визнали найкращим гравцем матчу мундіалю Португалія – Гана
Роналду визнали найкращим гравцем матчу мундіалю Португалія – Гана
Головним претендентом на купівлю «Манчестер Юнайтед» став 86-річний бізнесмен
Головним претендентом на купівлю «Манчестер Юнайтед» став 86-річний бізнесмен

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
176K
Американський політик пояснив, чому Путін випрошує переговори з Україною
143K
Лукашенко має постати перед трибуналом: Європарламент ухвалив важливе рішення
90K
Зеленський анонсував «вагомі новини» під час вечірнього звернення
53K
Кремль цинічно прокоментував ракетну атаку РФ по Україні
44K
Газпром перейшов до нового етапу шантажу
43K
Меркель знайшла виправдання, чому не змогла відмовити Путіна від війни

Новини

Адвокат спростував наявність російського паспорта у Богуслаєва
23 листопада, 15:09
Чи загрожують Україні нові масштабні ракетні удари: прогноз ISW
23 листопада, 08:49
Порошенко у Вашингтоні пояснив, що потрібно для перемоги України
22 листопада, 21:01
Чи варто готуватися до блекауту. Голова «Укренерго» дав повне роз'яснення
22 листопада, 17:12
ЗСУ уразили пункт управління і склад палива окупантів – Генштаб
22 листопада, 06:57
Євродепутати запевнили Україну у допомозі щодо відновлення та захисту нашої інфраструктури
19 листопада, 20:16

Прес-релізи

Бізнес благає відкрити державні реєстри
Бізнес благає відкрити державні реєстри
24 листопада, 17:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту