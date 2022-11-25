«Добре, що у нас тільки два братні народи»: Шовковський відреагував на агресію Росії та Білорусі

Олександр Шовковський переконаний, що кровна ворожнеча найбільш жорстока

Колишній голкіпер «Динамо» та збірної України, тренер збірної Олександр Шовковський висловився щодо відключення світла через російські обстріли. Про це ексголкіпер київського клубу написав на своїй сторінці в Instagram.

«Більше ніж 16 годин немає світла в самому центрі столиці. Ні, ви не подумайте, що я жаліюсь! Я пам’ятаю, як після тренувань ми милися в холодній воді. Я пам’ятаю, як грали при -17 по Цельсію (цікаво, що це було саме в Мінську, в столиці країни, яка всіляко підтримує, допомагає і надає свою територію для військової агресії з боку Росії).

Добре, що у нас тільки два братських народи… Правду кажуть, що кровна ворожнеча найбільш жорстока! Я відчуваю, що ми ще більше зжимаємося в кулак, щоб відчувати один одного…, щоб доповнювати один одного…, щоб об’єднавшись стати одним цілим Безстрашним… Незламним…Непереможним!» – написав Шовковський.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Oleksandr Shovkovskyi (@oleksandrshovkovskyi)

Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення легенда київського «Динамо» звернувся до росіян.