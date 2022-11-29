Представники ФІФА вилучили у фанатів прапор полку «Азов» – Зозуля

Весь світ бачить, хто є країною-терористом і чиї військові – це окупанти

На матчі ЧС-2022 Німеччина – Іспанія з трибун було вилучено прапор з символікою полку «Азов». Про це повідомив український нападник Роман Зозуля.

«ФІФА – жертви російської пропаганди. Під час матчу Німеччина – Іспанія іспанські вболівальники розгорнули великий прапор України з символікою нашого героїчного полку «Азов». За кілька хвилин з’явились представники ФІФА і вилучили прапор за те, що він порушує якісь там стандарти в їхніх головах і є нібито забороненим.

Весь світ захоплено спостерігав за титанічним протистоянням наших захисників Маріуполя. Весь світ бачить, хто є країною-терористом і чиї військові – це окупанти, злочинці, терористи, садисти і зеки. Але у зазомбованій ФІФА нічого не бачать і не чують.

Сподіваюсь, що УАФ і Міністерство молоді та спорту теж відреагують на таку ганебну поведінку представників ФІФА, а ті одноклітинні організми, які заборонили підіймати наш прапор на трибунах, попросять вибачення і врешті вивчать історію питання не за кремлівськими темниками», – написав Зозуля, прикріпивши фото з трибун матчу.

Раніше було ідентифіковано вболівальника, який яскраво підтримав Україну на мундіалі в Катарі.

Відзначимо, фінальна частина Чемпіонату світу-2022 пройде з 20 листопада до 18 грудня в Катарі.