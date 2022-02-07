  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Український біатлоніст на Олімпіаді в Пекіні став батьком

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Вже 8 лютого Богдан вийде на старт першої для себе гонки &ndash; індивідуальної на 20 км - Український біатлоніст на Олімпіаді в Пекіні став батьком
    Вже 8 лютого Богдан вийде на старт першої для себе гонки – індивідуальної на 20 км
    фото: Instagram

    Богдан Цимбал 8 лютого візьме участь в індивідуальній гонці Ігор-2022

    Бронзовий призер чемпіонату Європи з біатлону Богдан Цимбал став батьком. Звістка про первістка наздогнала спортсмена в Пекіні, де він разом з командою бере участь в Олімпійських іграх. І вже 8 лютого Богдан вийде на старт першої для себе гонки – індивідуальної на 20 км.

    Дружину Богдана звати Анастасія. Раніше під прізвищем Сидоренко вона також бігала на лижах з гвинтівкою, і була призеркою чемпіонату України. Пара побралася у квітні минулого року, а первістка назвали Григорієм.

    Богдан із нагоди народження дитини замовив дружині букет білих троянд.

    «Від коханого чоловіка», - підписала світлину в себе на сторінці в соцмережах Анастасія.

    21_26

    Індивідуальну гонку Цимбал бігтиме під 91-м номером. Більш комфортні стартові позиції отримали Дмитро Підручний (21), Артем Прима (46), Антон Дудченко (63). Перегони розпочнуться о 10:30.

    Читайте також:

    Теги: Олімпіада біатлон Богдан Цимбал
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Український біатлоніст на Олімпіаді в Пекіні став батьком