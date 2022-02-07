Український біатлоніст на Олімпіаді в Пекіні став батьком

Вже 8 лютого Богдан вийде на старт першої для себе гонки – індивідуальної на 20 км

Богдан Цимбал 8 лютого візьме участь в індивідуальній гонці Ігор-2022

Бронзовий призер чемпіонату Європи з біатлону Богдан Цимбал став батьком. Звістка про первістка наздогнала спортсмена в Пекіні, де він разом з командою бере участь в Олімпійських іграх. І вже 8 лютого Богдан вийде на старт першої для себе гонки – індивідуальної на 20 км.

Дружину Богдана звати Анастасія. Раніше під прізвищем Сидоренко вона також бігала на лижах з гвинтівкою, і була призеркою чемпіонату України. Пара побралася у квітні минулого року, а первістка назвали Григорієм.

Богдан із нагоди народження дитини замовив дружині букет білих троянд.

«Від коханого чоловіка», - підписала світлину в себе на сторінці в соцмережах Анастасія.

Індивідуальну гонку Цимбал бігтиме під 91-м номером. Більш комфортні стартові позиції отримали Дмитро Підручний (21), Артем Прима (46), Антон Дудченко (63). Перегони розпочнуться о 10:30.