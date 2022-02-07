В збірній України на Олімпіаді залишилося дві біатлоністки

Для Валентини Семеренко Олімпіада в Пекіні вже п'ята в кар'єрі

В індивідуальній гонці Ігор-2022 стало зле Валентині Семеренко

Негаразди продовжують переслідувати жіночу збірну України з біатлону. Спочатку на коронавірус захворіла Олена Білосюк, згодом до неї приєдналася Дар’я Блашко. І ось під час індивідуальної гонки стало зле Валентині Семеренко, для якої ця Олімпіада стала п’ятою в кар’єрі.

Спортсменка йшла в топ-25 після двох вогневих рубежів, а потім почала різко збавляти темп.

До третьої стрільби Семеренко не дійшла, пересуваючись лише за допомогою персоналу.

Після гонки головний тренер жіночої команди Урош Велепець розповів «Суспільне Спорт» про стан біатлоністки.

«Лікарі нею займаються. Не вистачило повітря. Розпочала добре перше коло, але потім холодне повітря. У неї є незначна алергія на холод. Вона захлинулася, хотіла пробігти, але вже не було сенсу. Треба було раніше зійти з траси, але вона боролася до кінця», - розказав Велепець.

Таким чином, в збірній України залишилося дві біатлоністки – Юлія Джима та Ірина Петренко, які в індивідуальній гонці показали найкращі результати в сезоні.

Щодо Анастасії Меркушиної, яка вчора прибула до Пекіна, то їй ще належить пройти адаптацію.