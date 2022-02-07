Олімпіада-2022: біатлоністка Джима потрапила до топ-10 в індивідуальній гонці

Українка Юлія Джима могла поборотися за медаль, але припустилася двох хиб на вогневих рубежах

Перші особисті змагання в біатлоні на Олімпіаді в Пекіні подарували надію, що українці не залишаться без медалей на Іграх-2022. Лідер нашої команди Юлія Джима показала дуже хороший хід в індивідуальній гонці і, якби не дві хиби, яких вона припустилася на вогневих рубежах, то могла поборотися за медаль.

Відстань Джими від чемпіонки, німкені Денніс Германн, склала одну хвилину й 21 секунду.

Відзначимо, що 11 місце посіла Ірина Петренко, яка закрила всі мішені на чотирьох рубежах.

Валентина Семеренко зійшла з дистанції після другої стрільби, а Дар’я Блашко не вийшла на старт через захворювання коронавірусом.

Срібну нагороду здобула представниця Франці Анаїс Шевальє-Буше, бронзову – Марте Олсбю Ройселанд з Норвегії.

Нагадаємо, в першій гонці Олімпіади, змішаній естафеті, збірна України виступила вкрай невдало. Пізніше тренер команди Урош Велерець пояснив причину невдачі.

Раніше жіноча біатлонна збірна отримала підкріплення на Олімпіаді.