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    Олімпіада-2022: біатлоністка Джима потрапила до топ-10 в індивідуальній гонці

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    Юлія Джима могла поборотися за медаль - Олімпіада-2022: біатлоністка Джима потрапила до топ-10 в індивідуальній гонці
    Юлія Джима могла поборотися за медаль
    фото: НОК

    Українка Юлія Джима могла поборотися за медаль, але припустилася двох хиб на вогневих рубежах

    Перші особисті змагання в біатлоні на Олімпіаді в Пекіні подарували надію, що українці не залишаться без медалей на Іграх-2022. Лідер нашої команди Юлія Джима показала дуже хороший хід в індивідуальній гонці і, якби не дві хиби, яких вона припустилася на вогневих рубежах, то могла поборотися за медаль.

    Відстань Джими від чемпіонки, німкені Денніс Германн, склала одну хвилину й 21 секунду.

    Відзначимо, що 11 місце посіла Ірина Петренко, яка закрила всі мішені на чотирьох рубежах.

    Валентина Семеренко зійшла з дистанції після другої стрільби, а Дар’я Блашко не вийшла на старт через захворювання коронавірусом.

    Срібну нагороду здобула представниця Франці Анаїс Шевальє-Буше, бронзову – Марте Олсбю Ройселанд з Норвегії.

    Нагадаємо, в першій гонці Олімпіади, змішаній естафеті, збірна України виступила вкрай невдало. Пізніше тренер команди Урош Велерець пояснив причину невдачі.

    Раніше жіноча біатлонна збірна отримала підкріплення на Олімпіаді.

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    Теги: Олімпіада біатлон Юлія Джима
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    Олімпіада-2022: біатлоністка Джима потрапила до топ-10 в індивідуальній гонці