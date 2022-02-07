На Олімпіаді встановлено феноменальний рекорд зимових і літніх Ігор

Ковзанярка з Нідерландів Вюст здобула «золото» на п’яти олімпіадах

Золота медаль ковзанярки Ірен Вюст на Олімпіаді в Пекіні стала для неї шостою в кар’єри. На дистанції 1500 метрів Ірен фінішувала з рекордним для олімпіад часом. Загалом же спортсменка з Нідерландів перемагала на п’яти Іграх в особистих змаганнях. Такого феноменального результату раніше не досягав жоден атлет, ні серед жінок, ні серед чоловіків, ні на літніх, ні на зимових олімпіадах.

Також в активі Вюст одна найвища нагорода Ігор в команді. Загалом в її активі 12 олімпійських медалей.