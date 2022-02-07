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    На Олімпіаді встановлено феноменальний рекорд зимових і літніх Ігор

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    Ірен Вюст стала шестиразовою олімпійською чемпіонкою на п'яти Іграх - На Олімпіаді встановлено феноменальний рекорд зимових і літніх Ігор
    Ірен Вюст стала шестиразовою олімпійською чемпіонкою на п'яти Іграх
    фото: Евроспорт

    Ковзанярка з Нідерландів Вюст здобула «золото» на п’яти олімпіадах

    Золота медаль ковзанярки Ірен Вюст на Олімпіаді в Пекіні стала для неї шостою в кар’єри. На дистанції 1500 метрів Ірен фінішувала з рекордним для олімпіад часом. Загалом же спортсменка з Нідерландів перемагала на п’яти Іграх в особистих змаганнях. Такого феноменального результату раніше не досягав жоден атлет, ні серед жінок, ні серед чоловіків, ні на літніх, ні на зимових олімпіадах.

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    Також в активі Вюст одна найвища нагорода Ігор в команді. Загалом в її активі 12 олімпійських медалей.

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    Теги: Олімпіада ковзанярський спорт
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    На Олімпіаді встановлено феноменальний рекорд зимових і літніх Ігор