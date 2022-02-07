На Олімпіаді в Пекіні дискваліфікували одразу чотирьох фаворитів

В стрибках на лижах з трампліна в змаганнях змішаних команд перемогла Словенія

Маленька Словенія, чисельність населення якої менше, ніж у Києві, здобула другу золоту нагороду зимової Олімпіади в Пекіні. Їй не було рівних в змаганнях змішаних команд в стрибках на лижах з трампліна.

В цій дисципліні словенці були одними з фаворитів, проте ніхто й передбачити не міг, як їм легко вдасться перемогти. Постаралися судді, які караючим мечем одним за одним почали дискваліфікувати фаворитів. Зі змагань були зняті найкращі стрибуни. Через проблеми з екіпіровкою анулювали результати японки Сари Таканасі, чинної чемпіонки світу, Даніели Ірашко-Штольц – чемпіонки світу з Австрії та німкені Катарини Альтхаус – чотириразової чемпіонки світу. У підсумку, Німеччина навіть не вийшла до другого раунду, а решта команд помітно здала позиції.

Але це ще не все. В другій спробі через комбінезони дискваліфікували ще й норвежців! Тож із 10 команд-учасниць постраждали чотири.

Чому таке взагалі могло статися? До комбінезонів пред'являються дуже жорсткі вимоги. Вони повинні щільно прилягати до тіла спортсмена та не перевищувати його параметри більше ніж на 1 см. На всіх змаганнях розмір екіпіровки контролюється. Якщо є якесь порушення правил, до спортсмена відразу застосовують санкції.

Слідом за Словенією місця на п'єдесталі зайняли команди ОКР та Канади.

Золоті медалі словенській команді принесли Ніка Кріжнар, Тімі Зайц, Урша Богатай і Петер Превц.

Урша Богатай також виграла золоту медаль в стрибках зі звичайного трампліна.

Тим часом на Олімпіаді встановлено феноменальний рекорд зимових і літніх Ігор.