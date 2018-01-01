Український біатлоніст Семенов скаржиться, що йому не вистачає змагальної практики

Сергій пропустив цього сезону чимало стартів через хворобу

Сергію Семенову не вистачає практики, адже він протягом довго часу хворів і не виступав у гонках. Так український біатлоніст прокоментував свій виступ в індивідуальній гонці на чемпіонаті Європи, інформує офіційний сайт Федерації біатлону України. Нагадаємо, в індивідуальній гонці Сергій припустився чотирьох промахів, але став найкращим з



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Сергій Семенов. Фото ФБУ

Сергій пропустив цього сезону чимало стартів через хворобу

Сергію Семенову не вистачає практики, адже він протягом довго часу хворів і не виступав у гонках.

Так український біатлоніст прокоментував свій виступ в індивідуальній гонці на чемпіонаті Європи, інформує офіційний сайт Федерації біатлону України.

Нагадаємо, в індивідуальній гонці Сергій припустився чотирьох промахів, але став найкращим з українців, у підсумку зайнявши лише 34-те місце.

«Відчувається, що мені не вистачає змагальної практики. Сьогодні ніби був перший старт у сезоні. Виходиш, і не знаєш, що робити», - сказав він.

«В цілому почуваю себе краще, ніж було кілька тижнів назад. Начебто самопочуття нормальне, але я якийсь розгублений, не можу навіть нормально розподілити сили», - додав Семенов.

За його словами, він до цього досить давно виступав на трасі в італійському Ріднау.

«Тут є один дуже важкий підйом, на якому «вмирають» всі, без винятку. Особливо не засмучуюсь з приводу результату. Попереду ще три старти – є, куди розвиватися і над чим працювати», - пояснив він.

«Чемпіонат Європи у цьому році досить сильний. Є кілька спортсменів, які можуть гідно на Кубку світу боротися», - підсумував спортсмен.

Нагадаємо, Журавок і Варвинець зупинилися за крок від медалей на чемпіонаті Європи.