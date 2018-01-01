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    Український біатлоніст Семенов скаржиться, що йому не вистачає змагальної практики

    Сергій пропустив цього сезону чимало стартів через хворобу
    Сергію Семенову не вистачає практики, адже він протягом довго часу хворів і не виступав у гонках. Так український біатлоніст прокоментував свій виступ в індивідуальній гонці на чемпіонаті Європи, інформує офіційний сайт Федерації біатлону України. Нагадаємо, в індивідуальній гонці Сергій припустився чотирьох промахів, але став найкращим з
    • Сьогодні, 21:06
    • Розсилка
    Сергій Семенов. Фото ФБУ
    Сергій Семенов. Фото ФБУ

    Сергій пропустив цього сезону чимало стартів через хворобу

    Сергію Семенову не вистачає практики, адже він протягом довго часу хворів і не виступав у гонках.

    Так український біатлоніст прокоментував свій виступ в індивідуальній гонці на чемпіонаті Європи, інформує офіційний сайт Федерації біатлону України.

    Нагадаємо, в індивідуальній гонці Сергій припустився чотирьох промахів, але став найкращим з українців, у підсумку зайнявши лише 34-те місце.

    «Відчувається, що мені не вистачає змагальної практики. Сьогодні ніби був перший старт у сезоні. Виходиш, і не знаєш, що робити», - сказав він.

    «В цілому почуваю себе краще, ніж було кілька тижнів назад. Начебто самопочуття нормальне, але я якийсь розгублений, не можу навіть нормально розподілити сили», - додав Семенов.

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    За його словами, він до цього досить давно виступав на трасі в італійському Ріднау.

    «Тут є один дуже важкий підйом, на якому «вмирають» всі, без винятку. Особливо не засмучуюсь з приводу результату. Попереду ще три старти – є, куди розвиватися і над чим працювати», - пояснив він.

    «Чемпіонат Європи у цьому році досить сильний. Є кілька спортсменів, які можуть гідно на Кубку світу боротися», - підсумував спортсмен.

    Нагадаємо, Журавок і Варвинець зупинилися за крок від медалей на чемпіонаті Європи.

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