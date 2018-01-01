Чемпіонат Європи. Чоловіча збірна України провалила індивідуальну гонку

Найкращий результат серед наших біатлоністів показав Сергій Семенов, який фінішував 34-м

Перша гонка чемпіонату Європи, який розпочався в італійському Ріднау, не принесла успіху українським біатлоністам. В індивідуальній гонці у чоловіків найкращим з наших хлопців став Сергій Семенов, який з чотирма хвилинами штрафу зайняв лише 34-е місце, інформує прес-служба Федерації біатлону України. На жаль, ніхто з команди точністю буде не



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Фелікс Ляйтнер став першим золотим призером. Фото: IBU

Найкращий результат серед наших біатлоністів показав Сергій Семенов, який фінішував 34-м

Перша гонка чемпіонату Європи, який розпочався в італійському Ріднау, не принесла успіху українським біатлоністам.

В індивідуальній гонці у чоловіків найкращим з наших хлопців став Сергій Семенов, який з чотирма хвилинами штрафу зайняв лише 34-е місце, інформує прес-служба Федерації біатлону України.

На жаль, ніхто з команди точністю буде не блиснув - у всій четвірці наших чоловіків від трьох до чотирьох хвилин штрафу, і при цьому Руслан Ткаленко фінішував 43-м, Тарас Лесюк - 48-м, а у Андрія Доценко 60-й результат.

Першим золотим медалістом чемпіонату Європи став австрієць Фелікс Ляйтнер, який на 43 секунди випередив чеха Томаша Крупчика і на 57 секунд - німця Філіпа Горна.

У всіх володарів нагород - по одному промаху на чотирьох рубежах.

Чемпіонат Європи з біатлону

Індивідуальна гонка (чоловіки)

1. Фелікс Ляйтнер (Австрія) (0 + 0 + 0 + 1) 53: 32,8

2. Томаш Крупчик (Чехія) (0 + 0 + 0 + 1) +43,0

3. Філіп Горн (Німеччина) (1 + 0 + 0 + 0) +56,6

...

34. Сергій Семенов (Україна) (1 + 0 + 2 + 1) +4:15,9

43. Руслан Ткаленко (Україна) (1 + 0 + 0 + 2) +4:55,7

48. Тарас Лесюк (Україна) (0 + 1 + 0 + 2) +5:40,5

60. Андрій Доценко (Україна) (0 + 2 + 1 + 1) +6:30,3