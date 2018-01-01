Чемпіонат Європи. Чоловіча збірна України провалила індивідуальну гонку
- Сьогодні, 13:06
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Найкращий результат серед наших біатлоністів показав Сергій Семенов, який фінішував 34-м
Перша гонка чемпіонату Європи, який розпочався в італійському Ріднау, не принесла успіху українським біатлоністам.
В індивідуальній гонці у чоловіків найкращим з наших хлопців став Сергій Семенов, який з чотирма хвилинами штрафу зайняв лише 34-е місце, інформує прес-служба Федерації біатлону України.
На жаль, ніхто з команди точністю буде не блиснув - у всій четвірці наших чоловіків від трьох до чотирьох хвилин штрафу, і при цьому Руслан Ткаленко фінішував 43-м, Тарас Лесюк - 48-м, а у Андрія Доценко 60-й результат.
Першим золотим медалістом чемпіонату Європи став австрієць Фелікс Ляйтнер, який на 43 секунди випередив чеха Томаша Крупчика і на 57 секунд - німця Філіпа Горна.
У всіх володарів нагород - по одному промаху на чотирьох рубежах.
Чемпіонат Європи з біатлону
Індивідуальна гонка (чоловіки)
1. Фелікс Ляйтнер (Австрія) (0 + 0 + 0 + 1) 53: 32,8
2. Томаш Крупчик (Чехія) (0 + 0 + 0 + 1) +43,0
3. Філіп Горн (Німеччина) (1 + 0 + 0 + 0) +56,6
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34. Сергій Семенов (Україна) (1 + 0 + 2 + 1) +4:15,9
43. Руслан Ткаленко (Україна) (1 + 0 + 0 + 2) +4:55,7
48. Тарас Лесюк (Україна) (0 + 1 + 0 + 2) +5:40,5
60. Андрій Доценко (Україна) (0 + 2 + 1 + 1) +6:30,3