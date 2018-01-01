Бринзак: У Рупольдингу будуть і Валя Семеренко, і Сергій Семенов
- Сьогодні, 16:40
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Президент Федерації визнав, що у наших біатлоністів вже накопичилася втома
Глава Федерації біатлону України Володимир Бринзак заявив, що на етапі Кубка світу в Рупольдингу виступлять і Валентина Семеренко, і Сергій Семенов, проте в яких саме гонках - поки невідомо.
Про це він повідомив у коментарі BiathlonPlace.
«У Рупольдингу будуть і Валя Семеренко, і Сергій Семенов. Уже на місці оцінимо їх стан. Проблеми невеликі є, але будемо сподіватися, що вони будуть подолані. У суботу Сергій провів непогане тренування, тренер з ним розмовляв, начебто він себе почуває вже більш-менш нормально. Подивимося, чи буде він бігти індивідуальну гонку, або ж обмежиться тільки естафетою», - повідомив Бринзак.
«За Валю теж вирішимо в Рупольдингу, в яких гонках вона стартуватиме, та й взагалі, хто буде стартувати. Тому що треба готуватися до Олімпіади, щось комусь доведеться пропускати. Вже і втома певна накопичилася після тих стартів, які відбулися. Віта Семеренко вже повернулася, для неї було багато стартів. Їй теж треба дати відпочити. Тому, будемо дивитися на ситуацію вже на місці, в Рупольдингу», - додав він.
Нагадаємо, що в Обергофі в естафеті жіноча команда показала п'ятий результат, а чоловіча - 11-й.
Джерело: xsport.ua