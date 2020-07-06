Український боєць отримав пропозицію зустрітися з найкращим боксером сучасності



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Сергій Дерев'янченко має одну пропозицію ліпшу за іншу Фото - Instagram Сергія Дерев'янченка

Сергій Дерев’янченко має відразу дві спокусливі пропозиції

Український боксер Сергій Дерев’янченко отримав пропозиції провести бій з найкращим боксером сучасності Саулом Альваресом і Джермеллом Чарлі. При цьому, чемпіони самі звернулися до українця з пропозиціями про поєдинок. Про це повідомляє boxingscene.com.

За інформацією джерела, бій Дерев’янченка проти Чарлі може відбутися у вересні-жовтні, а для бою Сергія з Альваресом навіть є конкретна дата – 12 вересня.

Раніше сам Дерев’янченко розповів, що планує повернутися в ринг у вересні і вже найближчим часом проведе бій проти Джермелла Чарлі, повідомляє ресурс Boxingnews24. 30-річний американець з Техасу на прізвисько «Залізна людина» виграв всі 30 поєдинків у професіоналах (22 – нокаутом) і володіє чемпіонським поясом за версією WBC.

Альварес мав пояси WBC, WBA, IBF в середній вазі (до 72,6 кг), але торік у листопаді віддав перевагу віддав перевагу більш вигідному з матеріальної точки зору поєдинку з росіянином Сєрґєєм Ковальовим в категорії до 79,4 кг, в якому переміг нокаутом.

Нагадаємо, торік у жовтні 34-річний Дерев'янченко спірним рішенням програв знаменитому Геннадію Головкіну з Казахстану бій за вакантний титул IBF в середній вазі (до 72,6 кг).