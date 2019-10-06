Дерев’янченко та Головкін можуть провести реванш



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Геннадій Головкін та Сергій Дерев'янченко Твіттер

Казахстанець переміг українця в бою за вакантні титули IBF та IBO

Український боксер Сергі Дерев’янченко та казахстанець Геннаді Головкін можуть провести реванш 2020 року. Про це повідомив очільник промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Хірн.

«Я хочу бачити реванш. Наразі нічого не можу стверджувати. Можливо, у нас буде обов’язковий претендент Каміл Шеремета з Польщі. Та хто не хоче ще раз побачити бій Головкін – Дерев’янченко? Можливо, влаштуємо реванш 2020 року», - передає слова Хірна Boxing247.

Нагадаємо, напередодні Головкін переміг Дерев’янченка одностайним рішенням суддів (115:112, 115:112, 114:113) в бою за вакантні чемпіонські титули IBF та IBO в середній вазі.