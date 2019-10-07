  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Тренер Головкіна незадоволений його поєдинком проти Дерев'янченка

    • Розсилка
    Геннадій Головкін та Джонатан Бенкс - Тренер Головкіна незадоволений його поєдинком проти Дерев'янченка
    Геннадій Головкін та Джонатан Бенкс
    Фейсбук

    Казахстанський боксер не виконав настанови тренера на бій

    Американський тренер чемпіона IBF і IBO у середній вазі Геннадія Головкіна Джонатан Бенкс незадоволений діями свого боксера в поєдинку проти українця Сергія Дерев’янченка.

    «Мені сподобалося, як Головкін діяв під тиском Дерев’янченка, але я незадоволений його загальним виступом. Це зовсім не те, над чим ми працювали», - передає слова Бенкса The Ring.

    Бій Головкін – Дерев’янченко відбувся напередодні в США. Одностайним рішенням суддів перемогу здобув Головкін.

    Читайте також: Дерев’янченко та Головкін можуть провести реванш
    бокс Сергій Дерев'янченко Геннадій Головкін
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ