Тренер Головкіна незадоволений його поєдинком проти Дерев'янченка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Геннадій Головкін та Джонатан Бенкс Фейсбук

Казахстанський боксер не виконав настанови тренера на бій

Американський тренер чемпіона IBF і IBO у середній вазі Геннадія Головкіна Джонатан Бенкс незадоволений діями свого боксера в поєдинку проти українця Сергія Дерев’янченка.

«Мені сподобалося, як Головкін діяв під тиском Дерев’янченка, але я незадоволений його загальним виступом. Це зовсім не те, над чим ми працювали», - передає слова Бенкса The Ring.

Бій Головкін – Дерев’янченко відбувся напередодні в США. Одностайним рішенням суддів перемогу здобув Головкін.