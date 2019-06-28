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    Український боксер-чемпіон Хижняк виграв нокаутом і вийшов у фінал Євроігор-2019

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    Олексанрові Хижняку-молодшому з тренером і батьком Олександром Хижняком-старшим залишилося зробити лише крок - Український боксер-чемпіон Хижняк виграв нокаутом і вийшов у фінал Євроігор-2019
    Олексанрові Хижняку-молодшому з тренером і батьком Олександром Хижняком-старшим залишилося зробити лише крок
    Федерація боксу України

    Переконлива хода нашого блискучого бійця триває

    Видатний український боєць, чемпіон світу і Європи Олександр Хижняк, який представляє вагову категорію до 75 кг, вийшов у фінал ІІ Європейських ігор, які тривають у Мінську (Білорусь) і тим самим ґарантував собі мінімум срібну медаль.

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    У півфіналі Олександр влаштував одностроннє побиття словакові Андреєві Чемежу, яке рефері завершив у другому раунді.

    У бою за золото Хижняк зійдеться з італійцем Сальваторе Кавалларо, котрий у півфіналі нокаутував ірландця Майкла Невіна.

    Таким чином, у фінал Європейських ігор вийшло відразу три українських боксери. Крім Хижняка, то Микола Буценко (до 56 кг) і Віктор Вихрист (понад 91 кг). Євген Барабанов (до 69 кг) програв у півфіналі і здобув бронзу.

    Вихрист свій фінальний бій проведе завтра, приблизно о 18:20. Буценко і Хижняк вийдуть на ринг у неділю.

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