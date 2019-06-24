Європейські ігри: українець Барабанов розгромив турка і вийшов у чвертьфінал



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Євген Барабанов виглядає у Мінську дуже переконливо Федерація боксу України

Наш боєць впевнено виграв уже другий свій бій

Український боєць Євген Барабанов, який представляє вагову категорії до 69 кг, вийшов учвертьфінал Європейських ігрор-2019.

Щойно у Мінську (Білорусь) бронзовий призер чемпіонату Європи-2017 за рішенням усіх п'яти суддів переміг турка Енджата Екінджі. Це друга ппоспіль впевнена перемога киянина після того, як він нокаутував у попередньому поєдинку швейцарця Джонатана Бруншвайлера.

В 1/4 фіналу Барабанов зустрінеться з білорусом Євгеном Довгальцем.

Загалом боротьбу на Європейських іграх продовжує шестеро українських бійців. Крім Барабанова, то Микола Буценко (до 56 кг), Дмитро Замотаєв (до 52 кг), Ярослав Харциз (до 64 кг), Олександр Хижняк (до 75 кг) і Віктор Вихрист (понад 91 кг). То з тих, що вже провели бодай один бій. Троє наших бійців (Назар Куротчин, Степан Грекул і Рамазан Муслімов) виступи вже припинили.

Завтра, 25 червня, на Євроіграх дебютує останній з українських боксерів — чемпіон Європи-2017 Юрій Шестак (до 60 кг). Він битиметься з румуном Ґеорґе Сукію.