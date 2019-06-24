  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Європейські ігри: українець Барабанов розгромив турка і вийшов у чвертьфінал

    • Розсилка
    Євген Барабанов виглядає у Мінську дуже переконливо - Європейські ігри: українець Барабанов розгромив турка і вийшов у чвертьфінал
    Євген Барабанов виглядає у Мінську дуже переконливо
    Федерація боксу України

    Наш боєць впевнено виграв уже другий свій бій

    Український боєць Євген Барабанов, який представляє вагову категорії до 69 кг, вийшов учвертьфінал Європейських ігрор-2019.

    Читайте також

    Щойно у Мінську (Білорусь) бронзовий призер чемпіонату Європи-2017 за рішенням усіх п'яти суддів переміг  турка Енджата Екінджі. Це друга ппоспіль впевнена перемога киянина після того, як він нокаутував у попередньому поєдинку швейцарця Джонатана Бруншвайлера.

    В 1/4 фіналу Барабанов зустрінеться з білорусом Євгеном Довгальцем.

    Загалом боротьбу на Європейських іграх продовжує шестеро українських бійців. Крім Барабанова, то Микола Буценко (до 56 кг), Дмитро Замотаєв (до 52 кг), Ярослав Харциз (до 64 кг), Олександр Хижняк (до 75 кг) і Віктор Вихрист (понад 91 кг). То з тих, що вже провели бодай один бій. Троє наших бійців (Назар Куротчин, Степан Грекул і Рамазан Муслімов) виступи вже припинили.

    Завтра, 25 червня, на Євроіграх дебютує останній з українських боксерів — чемпіон Європи-2017 Юрій Шестак (до 60 кг). Він битиметься з румуном Ґеорґе Сукію.

     Читайте також: Як українець Вихрист молотив на Європейських іграх «російського вітязя» (відео)
    Читайте також
    бокс Європейські ігри Євген Барабанов Джонатан Бруншвайлер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ