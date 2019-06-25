Євроігри-2019: Олександр Хижняк відмолотив бійця з Криму, який зрадив Україну (відео)

Олександр Хижняк постояв за себе і Україну Федерація боксу України

Наш видатний боєць показав, де чиє місце

Видатний український боєць, чемпіон світу і Європи Олександр Хижняк, який представляє вагову категорію до 75 кг, вийшов у півфінал ІІ Європейських ігор, які тривають у Мінську (Білорусь) і тим самим ґарантував собі мінімум бронзову медаль.

У чвертьфінальному поєдинку Олександр поколотив народженого у Сімферополі так званого росіянина Глєба Бакши, який до 2014 року мав український паспорт, але після окупації Кримського півострова російськими ординцями швидко перефарбувався.

Хижняк провів бій надзвичайно агресивно, не даючи суперникові продихнути впродовж усіх трьох раундів. Більшу частину поєдинку Бакши просто тікав від суперника, зрідка відповідаючи контратакувальними ударами.

Попри тотальну перевагу Олександра, один з п’яти суддів примудрився віддати перевагу суперникові. Та нехай то буде на його совісті. Хижняк переміг, поставив запроданця на місце і вийшов у півфінал Європейських ігор, де зустрінеться з переможцем пари Андрей Чемез (Словаччина) — Міґель Квадрадо (Іспанія).