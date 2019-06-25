Український боєць, чемпіон Європи-2017 вийшов в 1/4 Європейських ігор



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Юрій шестак зробив перший крок, щоб відстояти титул найсильнішого на континенті Федерація боксу України

Юрій Шестак приєднався до ще шести колег за збірною

Чемпіон Європи-2017 з боксу Юрій Шестак з України пробився у чвертьфінал ІІ Європейських ігор.

У своєму першому на турнірі поєдинку харків’янин впевнено, одноголосним рішенням усіх п’яти суддів побив румуна Васіле-Ґеорґе Сукію.

В 1/4 фіналу Шестак зустрінеться з білорусом Дмитром Асановим, який в 1/4 фіналу нокаутував словака Тадея Черноґу.

Загалом боротьбу на Європейських іграх продовжує семеро українських бійців. Крім Шестака, то Микола Буценко (до 56 кг), Дмитро Замотаєв (до 52 кг), Ярослав Харциз (до 64 кг), Євген Барабанов (до 69 кг), Олександр Хижняк (до 75 кг) і Віктор Вихрист (понад 91 кг). Троє наших бійців (Назар Куротчин, Степан Грекул і Рамазан Муслімов) виступи вже припинили.

Наступним у ринг приблизно о 15:15 за київським часом, сьогодні, 25 червня, має вийти Ярослав Харциз. Його суперник- білорус Вазґен Сафарянц.