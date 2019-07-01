Український борець був за крок від загибелі у сутичці за бронзу на Євроіграх (відео)



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Олексій Калиниченко добре налякав очевидців і навіть суперника НОК України

Олексій Калиниченко відбувся легким переляком у ситуації, яка виглядала дуже страшно

Український борець греко-римського стилю Олексій Калиниченко, який виступає у ваговій категорії до 67 кг, потрапив у дуже важку ситуацію в сутичці за бронзу Європейських ігор у Мінську.

Намагаючись виконати накат, білоруський спортсмен Сослан Дауров трохи перестарався і перетис українцеві шию. В якусь мить українець почав втрачати свідомість і забився у конвульсіях вже після того, як рефері зупинив сутичку.

До Олексія підбігли лікарі й кілька хвилин приводили його до тями. Перелякався навіть Дауров. Поки суперникові допомагали медики, він ходив, схопившись за голову. На щастя, Калиниченко не лише підвівся, а й продовжив сутичку, яка завершилася перемогою опонента 2:3.

Зауважимо, що задушливі прийоми у греко-римській боротьбі заборонені. Можливо, в іншій ситуації, якби сутичка відбувалася не в Мінську або без участі білоруського борця, його б за заборонений технічний прийом, який вивів суперника з ладу, покарали.