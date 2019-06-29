Євроігри-2019: Жан Беленюк побореться за золото зі старим знайомим



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Так красиво Жан Беленюк возив майбутнього суперника за фіналом Іслама Аббасова на торішньому чемпіонаті світу UFW

Український чемпіон впевнено виграв три сутички

Найвидатніший український борець сучасності в греко-римському стилі Жан Беленюк впевнено вийшов у фінал ІІ Європейських ігор, які завершуються в Мінську (Білорусь).

У суботу, 29 червня, Жан, який бореться у ваговій категорії до 87 кг, впевнено виграв дві ранкових сутички, а увечері в півфіналі у прагматичному стилі здолав 3:1 срібного призера чемпіонату Європи-2017 Радіка Кулієва з Білорусі.

У фіналі завтра о 13:40 за київським часом Беленюк боротиметься зі своїм старим знайомим Ісламом Аббасовим. Азербайджанцеві 23 роки, він значно поступається Беленюку в техніці і намагається взяти своє з допомогою фізичної міці. При цьому бореться Аббасов доволі брудно. Такі дії Іслама сильно завели Жана під час їхнього півфіналу на чемпіонаті світу-2018. Суперники після завершення сутички тоді ледь не побилися. А в останнє Беленюк і Аббасов зустрічалися зовсім нещодавно, у фіналі цьогорічного чемпіонату Європи. Тоді Жан впевнено переміг 5:1.

Інші українські майстри греко-римської боротьби не вразили. Жора Абовян (до 60 кг) і Олексій Калиниченко (до 67 кг) сьогодні боролися в сутичках за бронзу. Але обоє програли. Жора поступився 1:3 чинному чемпіону Європи Віктору Чіобану з Молдови, а Олексій Калиниченко - 2:3 срібному призеру перших Європейських ігор Сослану Даурову із Білорусі.

Через втішний турнір ще матиме змогу пробитися у сутичку за бронзу Микола Кучмій (до 130 кг). Завтра вранці він зустрінеться з поляком Рафалом Пловцем.