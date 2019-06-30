Беленюк відзначив перемогу на Європейських іграх гопаком (відео)
Наш борець продовжив започатковану не так давно традицію
Після перемоги над азербайджанцем Ісламом Аббасовим у фіналі вагової категорії до 87 кг на ІІ Європейських іграх борець греко-римського стилю Жан Беленюк відзначив здобуту золоту медаль гопаком.
Жан розмістив відео у власному Instagram.
«За усталеною традицією», - зробив підпис український борець, пригадавши, що вперше гопак у його виконання любителі боротьби побачили на румунських килимах, після фіналу чемпіонату Європи у Бухаресті, де Беленюк також переміг Аббасова і теж став чемпіоном.
Цікаво, що тоді, у квітні український гімнаст Петро Пахнюк продовжив «гопак-челлендж», відзначивши ним срібло чемпіонату Європи в польському Щецині. Сьогодні Пахнюк майже паралельно з Беленюком теж здобув медаль, завоювавши бронзу у вільних вправах.