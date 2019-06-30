Беленюк відзначив перемогу на Європейських іграх гопаком (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Жан Беленюк відзначив перемогу так само яскраво, як боровся НОК України

Наш борець продовжив започатковану не так давно традицію

Після перемоги над азербайджанцем Ісламом Аббасовим у фіналі вагової категорії до 87 кг на ІІ Європейських іграх борець греко-римського стилю Жан Беленюк відзначив здобуту золоту медаль гопаком.

Жан розмістив відео у власному Instagram.

«За усталеною традицією», - зробив підпис український борець, пригадавши, що вперше гопак у його виконання любителі боротьби побачили на румунських килимах, після фіналу чемпіонату Європи у Бухаресті, де Беленюк також переміг Аббасова і теж став чемпіоном.

Цікаво, що тоді, у квітні український гімнаст Петро Пахнюк продовжив «гопак-челлендж», відзначивши ним срібло чемпіонату Європи в польському Щецині. Сьогодні Пахнюк майже паралельно з Беленюком теж здобув медаль, завоювавши бронзу у вільних вправах.