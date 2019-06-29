Жан Беленюк переміг титулованих суперників і вийшов у півфінал Європейських ігор



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До фіналу Європейських ігор Жанові беленюку залишився крок Instagram Жана Беленюка

Сьогодні ввечері в медальних сутичках виступатимуть два українських борці греко-римського стилю

Чемпіон світу-2015, триразовий чемпіон Європи, срібний призер Олімпіади-2016 український борець Жан Беленюк без зайвих труднощів пробився у півфінал ІІ Європейських ігор у Мінську (Білорусь).

Свій шлях до вершини у ваговій категорії до 87 кг Жан розпочав з перемоги 5:1 над чемпіоном світу-2017 і переможцем європейської першості-2018 Максимом Манукяном із Вірменії. У чвертьфіналі суперник був скромніший за титулами, але досвідченіший. Втім, з поляком Аркадіушем Кулиничем Беленюк проблем не мав - 9:1.

У сутичці за вихід у фінал Жан зустрінеться зі срібним призером чемпіонату Європи-2017 Радіком Кулієвим з Білорусі.

Нагадаємо, що на попередніх Європейських іграх у 2015 році в Баку Беленюк поступився у фіналі і став другим.

Микола Крисов (до 97 кг) поступився у стартовій сутичці 0:11 чинному чемпіонові світу і Європи серед молоді Алєксандрові Головіну із РФ. Тепер Миколі залишається сподіватися, що суперник виграє півфінальну сутичку у вірменина Артура Алексаняна і вийде у фінал. У такому разі Микола завтра вранці продовжить боротьбу за бронзу у втішному турнірі. Те саме стосується й супертяжа Миколи Кучмія (до 130 кг), який розпочав виступ із чвертьфіналу і відразу поступивсся там 1:3 білорусові Кирилу Грищенку.

Півфінальні сутички у категоріях до 87 кг, до 97 кг і до 130 кг відбудуться сьогодні ввечері, починаючи з 18:00.

А після того, з 18:40 почнуться медальні поєдинки. У двох із трьох вагових категорій за бронзу будуть боротися українці. Жора Абовян (до 60 кг) зустрінеться з чинним чемпіоном Європи Віктором Чіобану з Молдови. Олексій Калиниченко (до 67 кг) боротиметься зі срібним призером перших Європейських ігор Сосланом Дауровим із Білорусі.

Мав шанс пробитися у медальну сутичку через втішний турнір також Ельмар Нуралієв (до 77 кг). Але він сьогодні вранці поступився 0:7 молдованину Ігореві Башлязі.

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