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    Жан Беленюк став чемпіоном Європейських ігор-2019!

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    Жін Беленюк поповнив колекцію титулів - Жан Беленюк став чемпіоном Європейських ігор-2019!
    Жін Беленюк поповнив колекцію титулів
    UFW

    Український борець впевнено зборов азербайджанця Іслама Аббасова

    Чемпіон світу-2015, триразовий чемпіон Європи і срібний призер Олімпіади в Ріо-де-Жанейро Жан Беленюк відтепер є переможцем Європейських ігор-2019.

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    Щойно в Мінську (Білорусь) український борець у фіналі вагової категорії до 87 кг впевнено переміг азербайджанця Іслама Аббасова.

    Вже в першому періоді, збивши опонента в партер, Жан повів 3:0. У другій трихвилинці наш чемпіон свою перевагу втримав і переміг 3:1.

    Варто сказати, що останнім часом нинішні фіналісти Євроігор зустрічалися на вирішальних стадіях крупних турнірів регулярно. Особливо пам'ятною була півфінальна сутичка на чемпіонаті світу-2018. Тоді Аббасов своїми брудними діями вивів Беленюка з себе. Жан переміг, а після завершення сутички ледь не почав зводити з суперником порахунків. А попереднього разу Беленюк і Аббасов зустрічалися зовсім нещодавно, у фіналі цьогорічного чемпіонату Європи. Тоді Жан впевнено переміг 5:1.

    Беленюк приніс Україні 11-ту золоту нагороду Європейських ігор.

     Читайте також: Жан Беленюк переміг титулованих суперників і вийшов у півфінал Європейських ігор
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