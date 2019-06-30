Жан Беленюк став чемпіоном Європейських ігор-2019!



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Жін Беленюк поповнив колекцію титулів UFW

Український борець впевнено зборов азербайджанця Іслама Аббасова

Чемпіон світу-2015, триразовий чемпіон Європи і срібний призер Олімпіади в Ріо-де-Жанейро Жан Беленюк відтепер є переможцем Європейських ігор-2019.

Щойно в Мінську (Білорусь) український борець у фіналі вагової категорії до 87 кг впевнено переміг азербайджанця Іслама Аббасова.

Вже в першому періоді, збивши опонента в партер, Жан повів 3:0. У другій трихвилинці наш чемпіон свою перевагу втримав і переміг 3:1.

Варто сказати, що останнім часом нинішні фіналісти Євроігор зустрічалися на вирішальних стадіях крупних турнірів регулярно. Особливо пам'ятною була півфінальна сутичка на чемпіонаті світу-2018. Тоді Аббасов своїми брудними діями вивів Беленюка з себе. Жан переміг, а після завершення сутички ледь не почав зводити з суперником порахунків. А попереднього разу Беленюк і Аббасов зустрічалися зовсім нещодавно, у фіналі цьогорічного чемпіонату Європи. Тоді Жан впевнено переміг 5:1.

Беленюк приніс Україні 11-ту золоту нагороду Європейських ігор.

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