Український чемпіон світу з боксу захищатиме титул 8 лютого у Києві



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Артем Далакян виграв усі 19 проведених боїв Фото із соцмереж

КВЦ «Парковий» став «домашньою ареною» Артема Далакяна

Чемпіон світу WBA в найлегшій вазі Артем Далакян (19-0, 14 КО) 8 лютого 2020 року в Києві проведе четвертий захист титулу.

Суперником Далакян стане 24-річний венесуелець Хосбер Перес на прізвисько «Лавина». Перес дебютував на професійному рингу в квітні 2016 року і за цей час провів 18 боїв, в яких здобув 16 перемог, з них 12 нокаутом.

Бій відбудеться на рингу КВЦ «Парковий». Там Далакян проводив попередніх три титули.

В останнє Артем виходив на ринг 15 червня цього року, нокаутувавши таїландця Саравута Таворнхама.