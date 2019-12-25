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    Український чемпіон світу з боксу захищатиме титул 8 лютого у Києві

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    Артем Далакян виграв усі 19 проведених боїв - Український чемпіон світу з боксу захищатиме титул 8 лютого у Києві
    Артем Далакян виграв усі 19 проведених боїв
    Фото із соцмереж

    КВЦ «Парковий» став «домашньою ареною» Артема Далакяна

    Чемпіон світу WBA в найлегшій вазі Артем Далакян (19-0, 14 КО) 8 лютого 2020 року в Києві проведе четвертий захист титулу.

    Суперником Далакян стане 24-річний венесуелець Хосбер Перес на прізвисько «Лавина». Перес дебютував на професійному рингу в квітні 2016 року і за цей час провів 18 боїв, в яких здобув 16 перемог, з них 12 нокаутом.

    Бій відбудеться на рингу КВЦ «Парковий». Там Далакян проводив попередніх три титули.

    В останнє Артем виходив на ринг 15 червня цього року, нокаутувавши таїландця Саравута Таворнхама.

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    бокс Артем Далакян Хосбер Перес
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