WBO офіційно зобов’язала Джошуа провести бій проти Усика



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Ентоні Джошуа Фейсбук

Британець має захищати чемпіонські титули в бою проти українського боксера

Всесвітня боксерська організація (WBO) зобов’язала свого чемпіона в надважкій ваговій категорії британця Ентоні Джошуа провести обов’язковий захист титулу в бою проти українця Олександра Усика, інформує ESPN.

Поєдинок має відбутися впродовж шести місяців. Сторони мають домовитися про поєдинок за наступні 30 днів. Якщо домовленості за цей час не буде досягнуто, будуть призначені промоутерські торги.

Також Джошуа має провести захист за версією IBF в бою проти болгарського боксера Кубрата Пулєва.

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Якщо британець не зможе поєднати поєдинки за часом або відтермінувати один з них, йому доведеться відмовитися від одного з поясів: IBF чи WBO.