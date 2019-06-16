  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Український чемпіон нокаутував на вертолітному майданчику 19 суперника

    • Розсилка
    Артем Далакян здобув 19-ту перемогу в кар'єрі - Український чемпіон нокаутував на вертолітному майданчику 19 суперника
    Артем Далакян здобув 19-ту перемогу в кар'єрі
    Афіша з соцмереж

    Артем Далакян виграв нокаутом 14-й бій

    Чемпіон світу за версією WBA у вазі до 50,8 кг українець Артем Далакян (19-0, 14 КО) зберіг титул, здобувши впевнену дострокову перемогу на рингу РЦ «Парковий» над обов'язковим претендентом з Таїланду Саравутом Таворнхамом (20-2, 15 KO).

    Читайте також

    Претендент-лівша спробував працювати першим номером, але ніяк не міг намацати свою дистанцію. Далакян гарно контратакував, переважно пробиваючи по корпусу Таворнхама. Наприкінці раунду Артем зустрів боксера з Таїланду красивим аперкотом.

    Претендент не встигав за чемпіоном: поступався в маневренності, ручній швидкості, швидкості прийняття рішень. У третій трихвилинці бій став практично одностороннім, але Таворнхам непогано тримав удар, продовжував переслідувати Далакяна, лякаючи відчайдушною посмішкою. У п'ятому раунді українець почав вкладатися в удари, але тайський боксер як і раніше стійко переносив всі негаразди.

    Після екватора Далакян спробував перемогти достроково, накрутив щільність бою, розбив Таворнхаму обличчя. У восьмому раунді українець потряс таїландця аперкотом, кинувся на добивання, але той витримав. Незважаючи на односторонній характер поєдинку, кут претендента і не думав про те, щоб зняти свого бійця з бою. Рефері також тримався до останнього, але все ж зупинив бій у десятому раунді.

    Нагадаємо, що Україна наразі має чотирьох чемпіонів світу. Крім Далакяна то представник легкої ваги Василь Ломаченко, тяж Олександр Гвоздик і Олександр Усик, який ще зберігає один пояс у важкій вазі.

     Читайте також: Український чемпіон світу з боксу: Прикро, що у нас цінують тільки тяжів і Ломаченка

    Джерело: vringe.com

    Читайте також
    бокс Артем Далакян
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ