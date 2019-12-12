Пійманий на допінгу Повєткін назвав Росію найчеснішою країною



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Алєксандр Повєткін Твіттер

Російський боксер вважає несправедливим покарання за масове використання допінгу

Російський боксер Алєксандр Повєткін прокоментував покарання від Всесвітнього антидопінгового комітету за повторне масове використання заборонених речовин та фальсифікацію тестів у російському спорті. Він вважає своїх співвітчизників найчеснішими в світі, а санкції несправедливими.

«Питання не дуже просте. Мене дуже ображає, що нашій країні забороняють виступати під своїми символами. Вважаю, у нас найчесніша країна в світі та найчесніші спортсмени. З нами обійшлися несправедливо, сто відсотків», - передає слова Повєткіна «Чемпіонат».

Алєксандра Повєткіна 2016 року впіймали на використанні допінгу. Зірвалося кілька запланованих поєдинків. Наступного року росіянина виключили з усіх провідних рейтингів.

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Напередодні російський спорт відсторонили на чотири роки від усіх масштабних міжнародних змагань з Олімпіадами та чемпіонатами світу включно.