Український кікбоксер успішно дебютував у боксі
Артур Кишенко
XSport
Артур Кишенко переміг колумбійця Бейбі Беррокала
Український кікбоксер Артур Кишенко успішно дебютував у професіональному боксі. У шестираундовому поєдинку в другій середній вазі він одноголосним рішенням суддів переміг колумбійця Бейбі Беррокала (17-6, 16 КО).
Кишенко в четвертому раунді відправив суперника в нокдаун.
У підсумку судді виставили такі бали на користь нашого боксера: 59:54, 59:54 та 59:53.
На професіональному рівні в кікбоксингу Кишенко перемагав на чемпіонатах світу, на етапах Гран-прі та інших провідних міжнародних турнірах. До того перемагав на світовому та європейському рівні серед аматорів.
Раніше Кишенко стверджував, що втратив мотивацію в кікбоксингу через суцільні перемоги.