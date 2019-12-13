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    Український кікбоксер успішно дебютував у боксі

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    Артур Кишенко - Український кікбоксер успішно дебютував у боксі
    Артур Кишенко
    XSport

    Артур Кишенко переміг колумбійця Бейбі Беррокала

    Український кікбоксер Артур Кишенко успішно дебютував у професіональному боксі. У шестираундовому поєдинку в другій середній вазі він одноголосним рішенням суддів переміг колумбійця Бейбі Беррокала (17-6, 16 КО).

    Кишенко в четвертому раунді відправив суперника в нокдаун.

    У підсумку судді виставили такі бали на користь нашого боксера: 59:54, 59:54 та 59:53.

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    На професіональному рівні в кікбоксингу Кишенко перемагав на чемпіонатах світу, на етапах Гран-прі та інших провідних міжнародних турнірах. До того перемагав на світовому та європейському рівні серед аматорів.

    Раніше Кишенко стверджував, що втратив мотивацію в кікбоксингу через суцільні перемоги.

    кікбоксинг бокс
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