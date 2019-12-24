З борцями із «ДНР» і нагороджені енкаведистами. Українські борці «тріумфально» позмагалися в Росії (відео)



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Ряджений енкаведист нагороджує щасливого українця Скрін-шот

Українська збірна з бойового самбо виграла командний залік чемпіонату світу. Але чи вартувало воно цього?

Збірна України з бойового самбо взяла участь у чемпіонаті світу і першості планети серед юнаків, які відбулися в Твері (РФ).

Скандал посилився після того, як стало відомо, що в змаганнях брали участь спортсмени з так званої «ДНР».

Українські боці здобули в Твері три золотих і три срібних медалі, посівши перше місце в командному заліку. Вперше за 25 років проведення чемпіонатів світу з бойового самбо збірна України взяла перше місце в командному місце.

Цікаво, що нагородження переможців проводили особи, вдягнені у форму енкаведистів.

Зауважимо, що вид єдиноборства з назвою самбо (скорочене – «самооборона бєз оружія») видумали в 30-ті роки минулого сторіччя в СССР як альтернативу суто японському дзюдо.