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    З борцями із «ДНР» і нагороджені енкаведистами. Українські борці «тріумфально» позмагалися в Росії (відео)

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    Ряджений енкаведист нагороджує щасливого українця - З борцями із «ДНР» і нагороджені енкаведистами. Українські борці «тріумфально» позмагалися в Росії (відео)
    Ряджений енкаведист нагороджує щасливого українця
    Скрін-шот

    Українська збірна з бойового самбо виграла командний залік чемпіонату світу. Але чи вартувало воно цього?

    Збірна України з бойового самбо взяла участь у чемпіонаті світу і першості планети серед юнаків, які відбулися в Твері (РФ).

    Скандал посилився після того, як стало відомо, що в змаганнях брали участь спортсмени з так званої «ДНР».

    Українські боці здобули в Твері три золотих і три срібних медалі, посівши перше місце в командному заліку. Вперше за 25 років проведення чемпіонатів світу з бойового самбо збірна України взяла перше місце в командному місце.

    Цікаво, що нагородження переможців проводили особи, вдягнені у форму енкаведистів.

    Зауважимо, що вид єдиноборства з назвою самбо (скорочене – «самооборона бєз оружія») видумали в 30-ті роки минулого сторіччя в СССР як альтернативу суто японському дзюдо.

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    ДНР Збірна України єдиноборства спорт поза політикою самбо
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