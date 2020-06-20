Український футболіст згадав, як зганьбився з піжонським виконанням пенальті (відео)



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Володимир Аржанов закінчив грати і вже може ділитися одкровеннями Фото - Youtube-проєкт Володимира Дубаса

Володимир Аржанов хотів виставити в дурні воротаря, який є головним спеціалістом з відбиття одинадцятиметрових в Україні

Колишній півоборонець одеського «Чорноморця» в інтерв’ю Youtube-проєкту Володимира Дубаса згадав пікантну історію, датовану березнем 2019 року, коли він не реалізував пенальті у ворота голкіпера «Олександрії» Юрія Паньківа. Зауважимо, що станом на сьогодні Паньків з 17-ма не пропущеними одинадцятиметровими вважається найбільшим спеціалістом з відбиття пенальті в незалежній історії українського футболу.

«Особисто для мене то був дуже важкий рік загалом. Ми не залишилися в Прем'єр-лізі. Я ніколи не був у командах, які були внизу таблиці. Важко було, видно, це вплинуло психологічно. Зараз я згадую це пенальті. По-моєму, це був єдиний пенальті, який я не забив. Раніше бив одинадцятиметрові по центру – розігнався, очі закрив, пробив і забив. Статистика пенальті – коли є підсікання по центру. Я до цього жодного разу не потренувався виконувати пенальті саме так. А тут якраз Юра Паньків був в «Олександрії». Я прочитав статистику. Думаю: підсікну. Ми програвали, ставлять пенальті і я подумав, що зараз якраз закриваю очі і вдарю як зазвичай. Але біжу на м'яч, починаю підсікати, а той летить у сторону».

Зауважимо, що Аржанов покинув «Чорноморець» наприкінці 2019 року. Нині йому 34 і він у футбол не грає.