  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Пенальті, вилучення і три голи: «Олександрія» розтрощила на виїзді «Чорноморець» (відео)

    • Розсилка
    &laquo;Чорноморець&raquo; нинішній &laquo;Олександрії&raquo; не суперник - Пенальті, вилучення і три голи: «Олександрія» розтрощила на виїзді «Чорноморець» (відео)
    «Чорноморець» нинішній «Олександрії» не суперник
    UA-Футбол

    Дубль у цій зустрічі зробив Сергій Сітало

    22-й, заключний на першому етапі тур української Прем'єр-ліги відкрив поєдинок в Одесі. Завершився він начебто прогнозовано: команда, яка претендує на медалі, розтрощила суперника з нижньої частини таблиці. Щоправда, взимку «Чорноморець» підсилився і начебто мав виглядати боєздатніше. Втім, видно, не в цьому матчі, а вже на другому етапі, з суперниками з нижньої частини таблиці.

    Читайте також

    «Чорноморець» (Одеса) - «Олександрія» - 0:3

    Голи: 0:1 - Сітало (5). 0:2 - Бабогло (32). 0:3 - Сітало (39)
    На 12-й хвилині Аржанов не реалізував пенальті (воротар)
    «Чорноморець»: Сергій Литовченко (к) - Рижук, Гліб Грачов, Андрій Міщенко, Норенков (Володимир Коваль, 46) - Руслан Бабенко - Танчик, Євген Морозенко (Микола Мусолітін, 66), Віталій Гошкодеря, Чорній - Аржанов (Васілій Павлов, 79). Тренер - Ангел Червенков   
    «Олександрія»: Паньків (к) - Валерій Лучкевич (Станіслав Микицей, 46), Бобогло, Шендрик, Цуріков - Банада (Дедечко, 78), Гречишкін - Задерака, Артем Полярус (Віталій Пономар, 69), Євген Протасов - Сітало. Тренер - Володимир Шаран
    Судді: Микола Балакін (Київська область) - Валентин Куцев (Київ), Володимир Висоцький (Запоріжжя)
    Попередження: Аржанов (44), Микола Мусолітін (76), Руслан Бабенко (80) - Бобогло (9), Валерій Лучкевич (12), Гречишкін (85)
    16 березня. Одеса. Стадіон «Чорноморець»

    «Чорноморець» (Одеса) - «Олександрія» - 0:3

    Таким чином, «Олександрія» завершила перший етап чемпіонату на третьому місці - 41 очко. Від «Динамо» команда Володимира Шарана відстає на шість пунктів, «Зорю» випереджає на дев'ять. «Чорноморець» передостанній - 16 очок. У «Арсенала» одесити виграють п'ять пунктів, від «Карпат» і «Олімпіка» відстають на чотири.

     Читайте також: У нудному матчі «Маріуполь» - «Чорноморець» вперше за 5 років у чемпіонаті України зіграв росіянин
    Читайте також
    НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат України ФК Олександрія ФК Чорноморець Володимир Шаран Віталій Гошкодеря Валерій Лучкевич Володимир Аржанов Сергій Литовченко Андрій Міщенко Гліб Грачов Євген Морозенко Ангел Червенков Васілій Павлов Руслан Бабенко Микола Мусолітін Юрій Паньків Андрій Цуріков Євген Банада Денис Дедечко Максим Задерака Артем Полярус Сергій Сітало Владислав Бабогло Володимир Коваль Артем Чорній Станіслав Микицей Дмитро Гречишкін Віталій Пономар Євген Протасов
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ