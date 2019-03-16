Пенальті, вилучення і три голи: «Олександрія» розтрощила на виїзді «Чорноморець» (відео)



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«Чорноморець» нинішній «Олександрії» не суперник UA-Футбол

Дубль у цій зустрічі зробив Сергій Сітало

22-й, заключний на першому етапі тур української Прем'єр-ліги відкрив поєдинок в Одесі. Завершився він начебто прогнозовано: команда, яка претендує на медалі, розтрощила суперника з нижньої частини таблиці. Щоправда, взимку «Чорноморець» підсилився і начебто мав виглядати боєздатніше. Втім, видно, не в цьому матчі, а вже на другому етапі, з суперниками з нижньої частини таблиці.

«Чорноморець» (Одеса) - «Олександрія» - 0:3

Голи: 0:1 - Сітало (5). 0:2 - Бабогло (32). 0:3 - Сітало (39)

На 12-й хвилині Аржанов не реалізував пенальті (воротар)

«Чорноморець»: Сергій Литовченко (к) - Рижук, Гліб Грачов, Андрій Міщенко, Норенков (Володимир Коваль, 46) - Руслан Бабенко - Танчик, Євген Морозенко (Микола Мусолітін, 66), Віталій Гошкодеря, Чорній - Аржанов (Васілій Павлов, 79). Тренер - Ангел Червенков

«Олександрія»: Паньків (к) - Валерій Лучкевич (Станіслав Микицей, 46), Бобогло, Шендрик, Цуріков - Банада (Дедечко, 78), Гречишкін - Задерака, Артем Полярус (Віталій Пономар, 69), Євген Протасов - Сітало. Тренер - Володимир Шаран

Судді: Микола Балакін (Київська область) - Валентин Куцев (Київ), Володимир Висоцький (Запоріжжя)

Попередження: Аржанов (44), Микола Мусолітін (76), Руслан Бабенко (80) - Бобогло (9), Валерій Лучкевич (12), Гречишкін (85)

16 березня. Одеса. Стадіон «Чорноморець»

«Чорноморець» (Одеса) - «Олександрія» - 0:3

Таким чином, «Олександрія» завершила перший етап чемпіонату на третьому місці - 41 очко. Від «Динамо» команда Володимира Шарана відстає на шість пунктів, «Зорю» випереджає на дев'ять. «Чорноморець» передостанній - 16 очок. У «Арсенала» одесити виграють п'ять пунктів, від «Карпат» і «Олімпіка» відстають на чотири.