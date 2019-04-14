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    «Чорноморець» врятувався у матчі з «Олімпіком», але опустився на останнє місце (відео)

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    Тренерський дует &laquo;Чорноморця&raquo; Ангел Червенков - Володимир П'ятенко впевнено веде команду в першу лігу - «Чорноморець» врятувався у матчі з «Олімпіком», але опустився на останнє місце (відео)
    Тренерський дует «Чорноморця» Ангел Червенков - Володимир П'ятенко впевнено веде команду в першу лігу
    Сайт української Прем'єр-ліги

    Одесити випустили вперед київський «Арсенал»

    У заключному матчі 24-го туру української Прем'єр-ліги «Чорноморець» не зумів обіграти у домашньому матчі донецький «Олімпік».

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    «Чорноморець» (Одеса) - «Олімпік» (Донецьк) - 1:1

    Голи: 0:1 - Максим Дегтярьов (40). 1:1 - Танчик (62)
    «Чорноморець»: Кожухар - Трубочкін, Рижук, Гліб Грачов, Норенков - Танчик, Микола Мусолітін, Руслан Бабенко, Чорній (Васілій Павлов, 77) - Аржанов (к) – Вільг'яльмссон. Тренер – Ангел Червенков
    «Олімпік»: Кринський – Ксьонз, Дмитро Гришко (к), Снурніцин, Вантух (Євген Цимбалюк, 69) – Євген Пасіч, Андрій Кравчук, Олексій Гай, Політило (Віталій Кольцов, 75) - Максим Дегтярьов – Матар Діейє (Рінар Валєєв, 80). Тренер – В'ячеслав Шевчук
    Судді: Євген Арановський – Євген Петраков, Євген Яковлєв (усі - Київ)
    Попередження: Вільг'яльмссон (3)
    14 квітня. Одеса. Стадіон «Чорноморець»

    Відкрив рахунок Максим Дегтярьов.

    Остаточний підсумок встановив Володимир Танчик.

    Після цієї невдачі «Чорноморець» пропустив на 11-те місце «Арсенал», котрий сьогодні переміг «Ворсклу» і посідає з 17-ма очками останнє місце в таблиці. «Олімпік» має 21-не очко і йде десятим, у зоні команд, яким світять перехідні матчі за збереження прописки у Прем'єр-лізі. Від дев'ятого місця, яке посідають «Карпати», донеччани відстають на три пункти.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат України ФК Олімпік В'ячеслав Шевчук Арні Вільг'яльмссон Володимир Аржанов Гліб Грачов Ангел Червенков Дмитро Гришко Олексій Гай Павло Ксьонз Васілій Павлов Руслан Бабенко Микола Мусолітін Євген Цимбалюк Віталій Кольцов Матар Діейє Артем Чорній Андрій Кравчук Максим Дегтярьов
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