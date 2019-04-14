«Чорноморець» врятувався у матчі з «Олімпіком», але опустився на останнє місце (відео)



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Тренерський дует «Чорноморця» Ангел Червенков - Володимир П'ятенко впевнено веде команду в першу лігу Сайт української Прем'єр-ліги

Одесити випустили вперед київський «Арсенал»

У заключному матчі 24-го туру української Прем'єр-ліги «Чорноморець» не зумів обіграти у домашньому матчі донецький «Олімпік».

«Чорноморець» (Одеса) - «Олімпік» (Донецьк) - 1:1

Голи: 0:1 - Максим Дегтярьов (40). 1:1 - Танчик (62)

«Чорноморець»: Кожухар - Трубочкін, Рижук, Гліб Грачов, Норенков - Танчик, Микола Мусолітін, Руслан Бабенко, Чорній (Васілій Павлов, 77) - Аржанов (к) – Вільг'яльмссон. Тренер – Ангел Червенков

«Олімпік»: Кринський – Ксьонз, Дмитро Гришко (к), Снурніцин, Вантух (Євген Цимбалюк, 69) – Євген Пасіч, Андрій Кравчук, Олексій Гай, Політило (Віталій Кольцов, 75) - Максим Дегтярьов – Матар Діейє (Рінар Валєєв, 80). Тренер – В'ячеслав Шевчук

Судді: Євген Арановський – Євген Петраков, Євген Яковлєв (усі - Київ)

Попередження: Вільг'яльмссон (3)

14 квітня. Одеса. Стадіон «Чорноморець»

Відкрив рахунок Максим Дегтярьов.

Остаточний підсумок встановив Володимир Танчик.

Після цієї невдачі «Чорноморець» пропустив на 11-те місце «Арсенал», котрий сьогодні переміг «Ворсклу» і посідає з 17-ма очками останнє місце в таблиці. «Олімпік» має 21-не очко і йде десятим, у зоні команд, яким світять перехідні матчі за збереження прописки у Прем'єр-лізі. Від дев'ятого місця, яке посідають «Карпати», донеччани відстають на три пункти.