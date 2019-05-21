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    «Чорноморець» здолав «Карпати» у матчі за життя (відео)

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    Ісландець Арні Вільг'яльмссон дарує&nbsp;&laquo;Чорноморцеві&raquo; надію на порятунок - «Чорноморець» здолав «Карпати» у матчі за життя (відео)
    Ісландець Арні Вільг'яльмссон дарує «Чорноморцеві» надію на порятунок
    UA-Футбол

    Одесити залишили останню позицію. Бодай на лічені години

    Одеський «Чорноморець» переміг львівські «Карпати» у матчі 30-го туру української футбольної Прем'єр-ліги.

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    «Чорноморець» (Одеса) - «Карпати» (Львів) - 3:1

    Голи: 1:0 - Вільг'яльмссон (9). 1:1 - М'якушко (74, з пенальті). 2:1 - Васілій Павлов (75). 3:1 - Дмитро Рижук (83)

    «Чорноморець»: Сергій Литовченко (к) - Олександр Голиков, Дмитро Рижук, Трубочкін, Хамелюк - Руслан Бабенко - Танчик, Володимир Аржанов (Чорній, 89), Валерій Гошкодеря, Вільг'яльмссон (Дмитро Семенов, 87) – Володимир Коваль (Васілій Павлов, 71). Тренер – Ангел Червенков

    «Карпати»: Кучинський – Денис Мірошниченко, Олексій Ковтун, Мегреміч, Бусько - Франсіско Ді Франко (к), Кльоц, Онґла - М'якушко, Дебелко, Кевін Мендес (Олексій Гуцуляк, 49). Тренер – Фабрі Ґонсалес

    Судді: Віталій Романов (Дніпро) - Віктор Матяш (Донецьк), Олександр Жуков (Харків)

    Попередження: Васілій Павлов (79) - Олексій Ковтун (3)

    21 травня. Одеса. Стадіон «Чорноморець»

    Перший гол «моряки» забили в самому дебюті. Олександр Голиков навісив справа, оборонці львів'ян помилилися позиційно й залишили Арні Вільг'яльмссона у межах воротарського майданчика без опіки. Ісландець не промахнувся - 1:0.

    «Карпати» відігралися завдяки суперечливому пенальті, коли м'яч після передачі справа влучив спершу в стегно, а потім і в руку Русланові Бабенку. Сергій М'якушко з позначки пробив влучно, але не встигли львів'яни порадіти, як м'яч знову тріпотів у їхній сітці. Цього разу трохи сумбурну атаку завершив, ледь з'явившись з лави запасних, росіянин Васілій Павлов. 

    Після цієї перемоги «Чорноморець» набрав 25 очок, наздогнав київський «Арсенал» і покинув останню сходинку. Нехай і на лічені години, бо о 19:30 кияни розпочинають матч проти донецького «Олімпіка».

    Ця зустріч є важливою й для «Карпат», які з 29-ма очками посідають десяте, третє ззаду місце. Від рятівної дев'ятої позиції, яку займає «Олімпік» і яка позбавляє потреби грати перехідні матчі, львів'ян відділяє два очки.

    До завершення цієї шаленої боротьби залишається два тури.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Прем’єр-ліга ФК Карпати ФК Чорноморець Франсіско Ді Франко Арні Вільг'яльмссон Мартін Онґла Фабрі Ґонсалес Володимир Аржанов Сергій Литовченко Олександр Голиков Ангел Червенков Максим Кучинський Аді Мегреміч Сергій М'якушко Васілій Павлов Руслан Бабенко Олексій Ковтун Володимир Коваль Олексій Гуцуляк
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