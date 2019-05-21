«Чорноморець» здолав «Карпати» у матчі за життя (відео)



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Ісландець Арні Вільг'яльмссон дарує «Чорноморцеві» надію на порятунок UA-Футбол

Одесити залишили останню позицію. Бодай на лічені години

Одеський «Чорноморець» переміг львівські «Карпати» у матчі 30-го туру української футбольної Прем'єр-ліги.

«Чорноморець» (Одеса) - «Карпати» (Львів) - 3:1

Голи: 1:0 - Вільг'яльмссон (9). 1:1 - М'якушко (74, з пенальті). 2:1 - Васілій Павлов (75). 3:1 - Дмитро Рижук (83)

«Чорноморець»: Сергій Литовченко (к) - Олександр Голиков, Дмитро Рижук, Трубочкін, Хамелюк - Руслан Бабенко - Танчик, Володимир Аржанов (Чорній, 89), Валерій Гошкодеря, Вільг'яльмссон (Дмитро Семенов, 87) – Володимир Коваль (Васілій Павлов, 71). Тренер – Ангел Червенков

«Карпати»: Кучинський – Денис Мірошниченко, Олексій Ковтун, Мегреміч, Бусько - Франсіско Ді Франко (к), Кльоц, Онґла - М'якушко, Дебелко, Кевін Мендес (Олексій Гуцуляк, 49). Тренер – Фабрі Ґонсалес

Судді: Віталій Романов (Дніпро) - Віктор Матяш (Донецьк), Олександр Жуков (Харків)

Попередження: Васілій Павлов (79) - Олексій Ковтун (3)

21 травня. Одеса. Стадіон «Чорноморець»

Перший гол «моряки» забили в самому дебюті. Олександр Голиков навісив справа, оборонці львів'ян помилилися позиційно й залишили Арні Вільг'яльмссона у межах воротарського майданчика без опіки. Ісландець не промахнувся - 1:0.

«Карпати» відігралися завдяки суперечливому пенальті, коли м'яч після передачі справа влучив спершу в стегно, а потім і в руку Русланові Бабенку. Сергій М'якушко з позначки пробив влучно, але не встигли львів'яни порадіти, як м'яч знову тріпотів у їхній сітці. Цього разу трохи сумбурну атаку завершив, ледь з'явившись з лави запасних, росіянин Васілій Павлов.

Після цієї перемоги «Чорноморець» набрав 25 очок, наздогнав київський «Арсенал» і покинув останню сходинку. Нехай і на лічені години, бо о 19:30 кияни розпочинають матч проти донецького «Олімпіка».

Ця зустріч є важливою й для «Карпат», які з 29-ма очками посідають десяте, третє ззаду місце. Від рятівної дев'ятої позиції, яку займає «Олімпік» і яка позбавляє потреби грати перехідні матчі, львів'ян відділяє два очки.

До завершення цієї шаленої боротьби залишається два тури.