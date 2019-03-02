«Шахтар» вирвав перемогу над «Чорноморцем» завдяки пенальті (відео)



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Марлос ударом з одинадцятиметрової позначки вирішив долю гри ТСН

Фатальну помилку допустив перший в історії українського чемпіонату ісландець

Донецький «Шахтар» зберіг семиочкову перевагу над найближчим переслідувачем, командою київського «Динамо», після 20-ти турів української Прем'єр-ліги. Не без труднощів і ближче до кінцівки зустрічі, але «гірники» все ж вирвали перемогу над одним із аутсайдерів, одеським «Чорноморцем».

«Чорноморець» (Одеса) - «Шахтар» (Донецьк) - 0:1

Гол: 0:1 - Марлос (76, з пенальті)

«Чорноморець»: Сергій Литовченко (к) - Олександр Голиков, Андрій Міщенко, Гліб Грачов, Рижук - Віталій Гошкодеря - Танчик, Микола Мусолітін (Хамелюк, 49), Євген Морозенко, Чорній (Вільг'яльмссон, 70) - Аржанов. Тренер - Ангел Червенков

«Шахтар»: П'ятов - Болбат, Сергій Кривцов, Хочолава, Ісмаїлі - Степаненко, Алан Патрік (Манор Соломон, 60) - Марлос (Фернандо, 90+3), Віктор Коваленко (Максим Малишев, 85), Тайсон (к) - Жуніор Мораєш. Тренер - Пулу Фонсека

Судді: Пасхал (Херсон) - Олександр Корнійко (Миргород), Андрій Скрипка (Кропивницький)

Попередження: Рижук (42), Сергій Литовченко (53), Аржанов (59) - Сергій Кривцов (65)

2 березня. Одеса. Стадіон «Чорноморець»

Вирішальним у матчі став епізод на 75-й хвилині зустрічі, коли Арні Вілг'яльмссон, котрий за лічені хвилини до того вийшов на поле на заміну і став першим в історії українських чемпіонатів ісландцем, спершу на правому фланзі необачно спрямував м'яч головою у напрямку своїх воріт, а потім у межах карного майданчика бездумно вдарив по ногах Сергія Болбата. Чистий пенальті реалізував Марлос - 0:1.

Чорноморець - Шахтар. Пенальті Марлоса

Після 20-ти турів «Шахтар» утримує лідерство з 51-м очком в активі. У «Динамо», яке сьогодні перемогло «Десну», 44-очковий доробок.

«Чорноморець» передостанній - 15 пунктів. «Арсенал», який замикає таблицю, одесити випереджають на сім очок.