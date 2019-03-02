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    «Шахтар» вирвав перемогу над «Чорноморцем» завдяки пенальті (відео)

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    Марлос ударом з одинадцятиметрової позначки вирішив долю гри - «Шахтар» вирвав перемогу над «Чорноморцем» завдяки пенальті (відео)
    Марлос ударом з одинадцятиметрової позначки вирішив долю гри
    ТСН

    Фатальну помилку допустив перший в історії українського чемпіонату ісландець

    Донецький «Шахтар» зберіг семиочкову перевагу над найближчим переслідувачем, командою київського «Динамо», після 20-ти турів української Прем'єр-ліги. Не без труднощів і ближче до кінцівки зустрічі, але «гірники» все ж вирвали перемогу над одним із аутсайдерів, одеським «Чорноморцем».

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    «Чорноморець» (Одеса) - «Шахтар» (Донецьк) - 0:1

    Гол: 0:1 - Марлос (76, з пенальті)
    «Чорноморець»: Сергій Литовченко (к) - Олександр Голиков, Андрій Міщенко, Гліб Грачов, Рижук - Віталій Гошкодеря - Танчик, Микола Мусолітін (Хамелюк, 49), Євген Морозенко, Чорній (Вільг'яльмссон, 70) - Аржанов. Тренер - Ангел Червенков
    «Шахтар»: П'ятов - Болбат, Сергій Кривцов, Хочолава, Ісмаїлі - Степаненко, Алан Патрік (Манор Соломон, 60) - Марлос  (Фернандо, 90+3), Віктор Коваленко (Максим Малишев, 85), Тайсон (к) - Жуніор Мораєш. Тренер - Пулу Фонсека
    Судді: Пасхал (Херсон) - Олександр Корнійко (Миргород), Андрій Скрипка (Кропивницький)
    Попередження: Рижук (42), Сергій Литовченко (53), Аржанов (59) - Сергій Кривцов (65)
    2 березня. Одеса. Стадіон «Чорноморець»

    Вирішальним у матчі став епізод на 75-й хвилині зустрічі, коли Арні Вілг'яльмссон, котрий за лічені хвилини до того вийшов на поле на заміну і став першим в історії українських чемпіонатів ісландцем, спершу на правому фланзі необачно спрямував м'яч головою у напрямку своїх воріт, а потім у межах карного майданчика бездумно вдарив по ногах Сергія Болбата. Чистий пенальті реалізував Марлос - 0:1.

    Чорноморець - Шахтар. Пенальті Марлоса

    Після 20-ти турів «Шахтар» утримує лідерство з 51-м очком в активі. У «Динамо», яке сьогодні перемогло «Десну», 44-очковий доробок.

    «Чорноморець» передостанній - 15 пунктів. «Арсенал», який замикає таблицю, одесити випереджають на сім очок. 

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    чемпіонат України ФК «Шахтар» Паулу Фонсека ФК Чорноморець тренер Тарас Степаненко Жуніор Мораєш Віталій Гошкодеря Андрій П'ятов Арні Вільг'яльмссон Манор Соломон Володимир Аржанов Сергій Литовченко Олександр Голиков Андрій Міщенко Гліб Грачов Євген Морозенко Сергій Болбат Сергій Кривцов Ісмаїлі Давид Хочолава Алан Патрік Ангел Червенков Марлос
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