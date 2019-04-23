Прірва поряд: львівські «Карпати» знову не перемогли і знаходяться на грані вильоту з Прем'єр-ліги



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Нічия в цьому матчі не влаштовувала ні «Карпати», ні «Чорноморець» Коллаж з відкритих джерел

У матчі аутсайдерів «Карпати» і «Чорноморець» виглядали безпорадно

У другому матчі 25-го туру української Прем'єр-ліги зустрічалися дві легендарних команди - львівські «Карпати» і «Чорноморець». За вивіскою це протистояння було б достойним звання матчу туру. Колись. Нині ці суперники боряться за право залишитися у Прем'єр-лізі і безпорадна нульова нічия їхнє становище лише ускладнила.

«Карпати» (Львів) - «Чорноморець» (Одеса) - 0:0

«Карпати»: Кучинський - Олексій Ковтун, Андрій Нестеров (к), Сандохадзе - Кльоц (Дебелко, 83) - М'якушко, Франсіско Ді Франко, Онґла, Слива (Олексій Гуцуляк, 57) - Понде (Кевін Мендес, 61), Мар'ян Швед. Тренер – Фабрі Ґонсалес

«Чорноморець»: Кожухар - Рижук, Гліб Грачов, Трубочкін, Норенков - Руслан Бабенко - Аржанов (к) (Хамелюк, 62), Микола Мусолітін, Євген Морозенко (Володимир Коваль, 60), Танчик – Вільг'яльмссон (Чорній, 90+2). Тренер – Ангел Червенков

Судді: Микола Балакін (Київська область) - Маланчук (Кіцмань), Дмитро Оґанесян (Луганськ)

Попередження: Кевін Мендес (89) - Танчик (39), Гліб Грачов (43), Євген Морозенко (51)

23 квітня. Львів. Стадіон «Україна»

Не дивлячись на обопільну потребу перемагати, команди за весь матч створили мінімальну кількість гольових моментів, грали фактично без воріт. Як то не дивно, але трохи ближчими до перемоги були саме футболісти «Чорноморця».

Після цієї нічиєї «Карпати» мають 25 очок і лише на один пункт випереджають донецький «Олімпік», команду, яка знаходиться в зоні перехідних матчів за право залишитися у Прем'єр-лізі. «Чорноморець» разом із київським «Арсеналом» з 18-ма очками ділять дві останніх позиції.