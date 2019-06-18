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    Український шахіст Ілля Нижник виграв статусний турнір у США

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    Ілля Нижник отримує диплом магістра з кібербезпеки, але при цьому спортивної форми не втрачає - Український шахіст Ілля Нижник виграв статусний турнір у США
    Ілля Нижник отримує диплом магістра з кібербезпеки, але при цьому спортивної форми не втрачає
    Фото з соцмереж

    Ілля продовжує вдало поєднувати навчання зі спортом

    Вінницький гросмейстер Ілля Нижник посів одноосібне перше місце на престижному міжнародному опен-турнірі в американському Лас-Веґасі. Наш земляк набрав сім очок з дев'яти можливих - п'ять перемог, чотири нічиї і жодної поразки.

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    Вдало виступив ще один українець - Євген Штембуляк - він з доробком у 6,5 очка поділив друге-дев'яте місця (восьмий за коефіцієнтом). За іронією долі, в заключному турі Штембуляк переміг іншого українця - киянина Андрія Баришпольця, який фінішував 18-м - 5,5 очка. Стільки ж у ще одного киянина Павла Воронцова - 19-те місце.

    Зауважимо, що Ілля Нижник з 2014 року живе і навчається у США.

     Читайте також: Український шахіст Нижник став переможцем міжнародного турніру у США
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