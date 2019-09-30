Український студент виборов бронзу на європейському чемпіонаті з гри го



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Наші майстри не цураються їздити в РФ і приймати представників ворожої держави у себе

28-29 вересня в Україні вперше відбувся європейський чемпіонат з гри го для студентів. Турнір відбувався у Києві, в колонному залі КМДА. У змаганнях взяли участь близько 30-ти найсильніших спортсменів з восьми країн, зокрема Німеччини, Угорщини, Чехії, Сербії. І, звісно, Росії, що вкотре підтверджує що навіть у представників такого недорозвиненого виду як го «спорт поза політикою».

Українські спортсмени гідно заявили про себе на минулорічних міжнародних змаганнях (три роки тому національна команда України стала чемпіоном Європи у Санкт-Петербурзі) і, завдячуючи їх перемогам, ми маємо нагоду проводити міжнародні турніри на нашій території за участі найкращих збірних Європи. А що з цією країною, в яку їздимо «здобувати перемоги», шостий рік триває війна? Так нічого ж. «Спорт поза політикою».

Переможцем нинішнього чемпіонату став Лукас Подпера з Чехії, що має 7 дан. Друге місце посів Алєксандр Матюшкін із РФ. Третє місце – в українця Валерія Крушельницького. Обидва гравці мають 5 дан.

Гра го є унікальним поєднанням системи інтелектуального розвитку, виховної практики та методологій розробки стратегічних рішень. До ХІХ сторіччя заняття го вважалося переважно справою еліти. Зараз ми маємо нагоду застосовувати знання, що тисячоліттями формувалися на Сході.

Згідно досліджень науковців, го — гра, що одночасно формує навички аналітичного та творчого мислення. Про затребуваність цієї гри свідчить низка фактів: кількість гравців у світі (понад 50 млн. осіб), державна підтримка у країнах, де го є частиною національної культури (Китай, Південна Корея та Японія), та люди, що відомі своїми успіхами на глобальному рівні (Барак Обама, Білл Ґейтс, Річард Бренсон та інші).