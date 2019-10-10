Усик нокаутував талісмана «Чикаго Буллз» (фото та відео)



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Усик проти Бенні wrestling.ua

Українець готується до дебютного поєдинку в надважкій ваговій категорії

Колишній абсолютний чемпіон світу з боксу в важкій вагові категорії Олександр Усик відвідав тренування команди НБА «Чикаго Буллз».

Українець отримав клубну майку, фотографувався та зійшовся зі знаменитим талісманом команди Бенні, якого згодом нокаутував, інформує wrestling.ua.

Олександр Усик готується до дебютного бою в надважкій категорії, який відбудеться 12 жовтня саме в Чикаго.

Напередодні команда Усика в терміновому порядку погодила умови на поєдинок проти 38-річного Чазза Візерспуна, оскільки запланованого Тайрона Спонґа впіймали на використанні заборонених речовин.

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