Усик нокаутував талісмана «Чикаго Буллз» (фото та відео)
Усик проти Бенні
wrestling.ua
Українець готується до дебютного поєдинку в надважкій ваговій категорії
Колишній абсолютний чемпіон світу з боксу в важкій вагові категорії Олександр Усик відвідав тренування команди НБА «Чикаго Буллз».
Українець отримав клубну майку, фотографувався та зійшовся зі знаменитим талісманом команди Бенні, якого згодом нокаутував, інформує wrestling.ua.
Usyk: 1@BennyTheBull: 0 pic.twitter.com/XH2TUxusEr— DAZN USA (@DAZN_USA) October 8, 2019
Олександр Усик готується до дебютного бою в надважкій категорії, який відбудеться 12 жовтня саме в Чикаго.
Напередодні команда Усика в терміновому порядку погодила умови на поєдинок проти 38-річного Чазза Візерспуна, оскільки запланованого Тайрона Спонґа впіймали на використанні заборонених речовин.
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