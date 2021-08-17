Путін – вбивця! Беленюк розповів, що думає про президента Росії

Олімпійський чемпіон озвучив своє ставлення до Володимира Путіна

Жан Беленюк, який виграв єдине для України «золото» Ігор-2020, різко висловився про президента Росії Володимира Путіна.

«Через цю людину ми не маємо можливості тренуватися в найкращому місці підготовки українських спортсменів – в Криму. У нас там відмінна в Євпаторії база для паралімпійців, у нас величезна кількість різних баз – в Алушті, в Ялті. Ми все це втратили, ми не маємо можливості там тренуватися, – заявив Беленюк в інтерв'ю на YouTube-каналі Олесі Бацман. – Ми втратили величезну кількість військовослужбовців наших. Це сльози і горе величезної кількості матерів і батьків. Тобто, ми багато втратили через політику Кремля. Нам потрібно робити все, щоб в результаті на фініші ми опинилися переможцями. Всі в Україні точно знають, що Путін – вбивця, що його політика вбиває молодих хлопців».

На Олімпіаді гопак Беленюка викликав істерику в пропагандистів Путіна (відео).

Раніше Жан Беленюк прокоментував фото зі Скабєєвою. А в інтерв’ю «Главкому» розкрив секрет успіху на Олімпіаді.

Кілька днів тому невідомі атакували Олімпійського чемпіона у центрі Києва.